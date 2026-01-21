2月8日に東京・国立代々木競技場第2体育館で開催される「K−1ワールドGP2026〜90キロ以下級世界最強決定トーナメント〜」のK−1ワールドGPスーパー・バンタム級タイトルマッチ3分3R・延長1Rで王者・金子晃大（28＝K−1ジム自由ケ丘/FROG GYM）に挑戦する大久保琉唯（21＝K−1ジム・ウルフ TEAM ASTER）が、インタビューに応じた。

大久保は、24年に開催された55キロ以下級世界最強決定トーナメント準決勝で玖村将史から判定勝ちを収めるも、決勝で金子晃大にKO負けを喫して準優勝に終わった。同年12月に璃明武から判定勝ちを収めると、25年は竹見浩志郎、紫苑、ウー・ユートンから3連続KO勝利中だ。今回は大久保のリベンジ戦となる。

金子は24年のK−155キロ以下級世界最強決定トーナメントで、カン・メンホン、璃明武、大久保琉唯を破り同トーナメントで優勝。前戦は9月のスーパー・バンタム級王座防衛戦で池田幸司を破り、リベンジに成功してベルトを死守した。

――今回、かねてからアピールしていた金子チャンピオンのタイトル挑戦となります。会見では、これまで以上にピリピリとした様子が伝わってきました。

「今回の試合は、金子選手へのリベンジとタイトル挑戦なので自然と気持ちが入るというか、リップサービスとかそういうことは考えていないです」

――やはり、自然と力が入ると。

「そうですね。意識しているわけではなく、自然とそうなっています」

――それは金子チャンピオンだからですか？

「タイトルマッチっていうのが一番大きいというのもありますけど、過去の試合で負けたと思えるのが金子選手だけなんで」

――トラッシュトークはいらないと。

「はい、それはいらないなっていうのはありますね。なんか、やってきたことを全てぶつけたいので、ファンの方にはそれを見てほしいですね」

――会見では6歳から始めた格闘技の集大成みたいなことを言われていましたが、金子チャンピオンに全てをぶつけると。

「はい、その気持ちが高まっています」

――会見で金子チャンピオンと並んで、どんな気持ちでしたか？

「いい意味で、常になんか冷静だなって。もちろん、やってやろうっていう気持ちもあるんですけど。その中で、なんか凄い冷静なんです」

――自分が？

「ええ。最近、すごく気持ちがたかぶっているんですけど、変に冷静な自分もいて」

――そうなんですね。今までの会見は笑顔が多かったのに、今回は険しい表情でした。

「ふざけるような感じは、ゼロでしたね」

――金子チャンピオンとの試合は、自然と背筋が伸びる感じなんですね。前回の対戦はトーナメント決勝でしたが、違いはありますか？

「前回は正直なことを言うと55キロに階級を上げたばかりのトーナメントだったので、優勝を目指してはいましたが、初戦の玖村（将史）選手に勝てればいいなっていう感じでした」

――初戦に全力を出したわけですね。

「今振り返れば、決勝は金子選手に負けてもいいなみたいな弱気な自分がいて、それで気持ち負けみたいなところがあったなって思います」

――それをカミングアウトしたところを見ると、あの時のKO負けは参考にならないようですね。

「あの時は、まだチャンピオンになる器じゃなかったということです。そんな考えだったら、むしろならなくてよかった、勝たなくてよかったなっていう気持ちの方が大きいです」

――そこまで思うと。

「でも、今は違います。凄く、いい意味で集中してるなっていうのはあるので」

――前回の金子選手の池田幸司戦をどう見ましたか？

「池田選手は金子選手に1回勝って、それで1ラウンド目も凄く動きが良かった。おそらく、そこでいけると思っていたはずです。でも、そこで巻き返されてしまって」

――逆転負けの印象ですね。

「打ち合いの中でもらったんで、倒すリスクもあれば倒されるリスクもあるなっていう感じでした。たまたまっていうのは、格闘技の世界は言えないですけど、いいのが当たったっていうのは、やっぱりチャンピオンの意地だなって思いましたね」

――そうなると、覚悟を問われる試合になりますね。

「自分の中ではある程度固まってきてるんで。試合まで、どんな展開になっても勝てるように万全の準備をして、隙のないような選手になって絶対KOしてやろうと思ってます」

――KOを狙うと。

「狙います。判定とかではなく、絶対にKOしてやろうと思っています」

――そこまでの決意があると。

「なぜか、そういう気持ちがたかぶっています。絶対にぶっ倒してやろうっていう思いが強い」

――金子選手は打たれ強いので、打ち合ったら危険な印象はありますが。

「全然そんなことはないですね。倒します」

――それは戦前の揺さぶりですか？

「煽りではないです。本音です。倒して勝つ。絶対倒して勝つ！」

――3連続KO中なので、倒せるという自信がついたようですね。

「はい、この1年間で意識がかなり変わりました。パンチだったら、もっと力が乗る動きができるなって感じて。三日月蹴りも、いろいろな蹴り方がある。奥が深いなって思っています。最近、格闘技がすげえ面白い、練習中も楽しんでいるんですよね」

――それは急成長する傾向ですね。

「アマチュアでは200戦近くの試合経験があるんですけど、その時はそんな気づきは全然なくて。プロになって、凄くそういう風に感じるようになってきました。プロになってから、凄く大きく成長しているなって思っています」

――そうなんですね。格闘技が楽しいと。

「凄く楽しんでいますね。最初はゼロKOだったし、ずっとKOできなくて散々なことを言われてきましたけど、なんかそれも楽しんでたのかなって思います」

――大久保選手は女性ファンも多いし若くて誘惑もあると思いますが、ストイックなんですね。

「誘惑は多いですよ。食事だったり、遊びに行こうとか。僕と同じ年代だったらやっぱり女の子と遊びたい。誘われたら行っちゃおうかって思ったりするんですけど、そこを断らないと試合に勝てない。試合って、嘘をつけないじゃないですか。ここで遊びに行ったら、絶対に後悔するなって分かるので」

――それは、永坂吏羅選手とスイパラに行っている場合ではないですね。

「いや、それは行こうかなと（笑）。それは、ある意味仕事として行きたいなと。あいつは、マジでこないだ何負けてんだよって言いたいんで。まあ、それは半分冗談ですけど」

――今回のタイトル戦で、何を見せたいですか？

「もちろんKOで勝つこともそうですけど、気持ちを見せたいですね。このベルトをとりたいという気持ちを。ぶっ倒されても、意地でも勝ちにいくっていう姿を見てほしいです」