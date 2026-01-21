拳銃を手にしたのは…切なすぎる回想　ドラマ『再会』23年前の新たな事実が判明！

竹内涼真主演、横関大による江戸川乱歩賞受賞作を連続ドラマ化したヒューマンラブミステリー『再会〜Silent Truth〜』。

本作は、飛奈淳一（竹内涼真）・岩本万季子（井上真央）・清原圭介（瀬戸康史）・佐久間直人（渡辺大知）ら4人の同級生を中心としたストーリー。4人は小学生のとき、“ある事件で使用された拳銃”をタイムカプセルに入れて埋め、誰にも言えない秘密を共有した。

しかし23年後、刑事となった淳一が捜査を担当することになった事件で使用された凶器は、かつて4人でタイムカプセルに埋めたはずの拳銃で…。

1月20日（火）に放送された第2話では、淳一・万季子・圭介・直人ら4人の23年前の回想が再び描かれ、彼らがタイムカプセルに拳銃を埋める前に何があったのかが描かれた。

（※以下、第2話のネタバレがあります）

【映像】倒れた清原和雄を見つけた4人は…

◆誰が拳銃を手に取ったのか？

第1話では、小学生だった淳一・万季子・圭介・直人の4人が森の中で銃声を聞き、彼らが、圭介の父で警察官の清原和雄（弓削智久）が撃たれて殉職した現場を発見。その後、和雄の拳銃をタイムカプセルに入れて埋めたことが明かされていた。

彼らはなぜ、拳銃を埋めたのか。それは、4人のうち誰がやり出したことなのか。

第2話では再びこの23年前の回想が展開され、前回描かれなかった場面とともに、かつて淳一たちに何があったのかが詳細に描かれた。

淳一と万季子、圭介と直人のペアでそれぞれ森を進んでいた4人。そんななか彼らは、何発も銃声を耳にする。

ひどく動揺し、離れ離れになりながらも、なんとか状況を把握しようとする4人。最初に“何か”を発見したのは、淳一だった。

重い表情で「すぐに警察を呼んでほしい」と言う淳一だったが、何か自分たちにとって良からぬことが起きたことを察した圭介は、「行くな！」という静止を聞かず森の奥へ進む。

万季子たちも後に続くと、そこにいたのは、血を流して倒れている圭介の父・和雄だった。和雄は、彼ら4人に剣道を教えており、父がいなかった淳一からは「とうちゃん」と呼ばれ慕われていたほどの大切な存在だ。

圭介が必死に「父さん！」と呼びかけるも返事はなく、万季子の口からは絶叫が響き渡る。

淳一は「俺が来たとき、もうダメだった。あっちにも誰か死んでる。きっと銀行強盗だ」と、近くで起きた現金輸送車強盗事件と関連があるだろうことを伝え、「お父さんが…（銀行強盗を）倒したのか？」と尋ねる圭介に、「だと思う」と優しく寄り添った。

すると、何を思ったのか圭介は、父の亡骸から拳銃を手に取る。

淳一たちは「何してんだよ！」と止めたが、圭介はそれをポケットにしまい、こうして淳一たちはタイムカプセルに拳銃を入れて埋めることになったようだった。

そして物語は再び現在へ――。

淳一は、再会した万季子・圭介・直人とともに、かつてタイムカプセルを埋めた場所にやってくる。「これから話すのは捜査の機密事項だ」と切り出すと、このときの拳銃が23年の時を経て殺人事件の凶器として使われたという衝撃的な事実を伝えた。