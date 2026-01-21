【種村有菜 30周年記念展 きらめく少女たちの夢物語】 【東京】4月17日～5月18日 【大阪】6月19日～7月20日 【京都】8月21日～9月21日

ムービックは、漫画家・種村有菜氏の画業30周年を記念した原画展「種村有菜 30周年記念展 きらめく少女たちの夢物語」を東京、大阪、京都で開催する。

種村有菜氏は1996年に少女漫画雑誌「りぼん」でデビュー。「神風怪盗ジャンヌ」は累計発行部数600万部を超える大ヒットとなり、テレビアニメ化された。その後も「満月をさがして」、「紳士同盟☨」（しんしどうめいくろす）、「桜姫華伝」などの人気作を多く送り出してきた。

開催概要

東京会場

開催期間：4月17日～5月18日

開催時間：10時～21時

開催場所：Space Galleria

〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-20-7 アニメイト池袋本店8F

※最終入場は閉場の30分前まで

※最終日5月18日は17時閉場(16時30分最終入場)

大阪会場

開催期間：6月19日～7月20日

開催時間：月～金 11時～20時 土・日・祝 10時～20時

開催場所：Space Gratus

〒556-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋4-15-17 アニメイト大阪日本橋別館3F

※最終入場は閉場の30分前まで

※最終日7月20日は17時閉場(16時30分最終入場)

京都会場

開催期間：8月21日～9月21日

開催時間：10時～21時

開催場所：Space Galleria KYOTO

〒601-8003 京都府京都市南区東九条西山王町31 京都アバンティ6F

※最終入場は閉場の30分前まで

※最終日9月21日は17時閉場(16時30分最終入場)

※状況により営業時間は変更になる場合がございます。

※入場は入れ替え制ではございません。

※運営状況については即時イベント公式HP及び公式X(旧Twitter)でご案内いたします。

※イベント日時、内容などは諸般の事情により予告なく変更、延期、中止となる場合もございます

開催記念キャンペーンを開催

公式Xアカウントをフォローして、該当のポストをリポストした人の中から抽選で5名に本展覧会の招待券が当たるキャンペーンが実施される。開催期間は1月21日から1月31日。

□展示会公式アカウント

(C)種村有菜／集英社

(C)種村有菜／白泉社