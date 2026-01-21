¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤¤¤ëºÇ¤â´í¸±¤ÊÁª¼ê¡×¥ì¥¢¥ë»Ø´ø´±¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢¡¢¥Ù¥ë¥Ê¥Ù¥¦¤ÇÌöÆ°¤Î¶µ¤¨»Ò¤òÀä»¿
¡¡UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(²¤½£CL)¤Î¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè7Àá¤¬20Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤ÏËÜµòÃÏ¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥Ù¥¦¤Ç¥â¥Ê¥³¤ò6-1¤Ç·âÇË¤·¤¿¡£¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢1¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤Î³èÌö¤Ç¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¤Ëµ±¤¤¤¿FW¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤ò¾Î»¿¡£µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¤È¶¦¤Ë¤¤¤ë¤È¤¡¢Èà¤Ï»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤¤¤ëºÇ¤â´í¸±¤ÊÁª¼ê¡×¤ÈÉ½¸½¡£¡Ö¤â¤·²æ¡¹¤¬Á´¤Æ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ø¸þ¤±¤ÆÀï¤Ã¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤Î¤Ê¤é¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¤¬É¬Í×¤À¡£Èà¤Ï¤½¤Î°·¤¤¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤Î¤À¤«¤é¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤·¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥ÈÁ´°÷¤ÎÊúÍÊ¤ä¥Ù¥ë¥Ê¥Ù¥¦¤Î³åºÓ¤ËÁêÅö¤¹¤ë¡×¤È¾Î¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡17Æü¤Î¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè20Àá¥ì¥Ð¥ó¥ÆÀï(¡û2-0)¤Ç¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¤Î´ÑµÒ¤«¤é¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¤é¤ËÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬Íá¤Ó¤»¤é¤ì¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö»ä¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÊúÍÊ¤ÏÁ´¤Æ¤Î¥Þ¥É¥ê¥Ç¥£¥¹¥¿¤Ø¤Î¤â¤Î¡£´ÆÆÄ¤Ø¤ÎÊúÍÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èà¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢Èà¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¡¢Æñ¤·¤¤»þ´ü¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿Á´¤Æ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ø¤Î¤â¤Î¤À¡£¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¤È¥Ù¥ë¥Ê¥Ù¥¦Á´ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ´°àú¤ÊÌë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢²þ¤á¤ÆÁª¼ê¤È¥Õ¥¡¥ó¤Îå«¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ì¥¢¥ë¤Ï¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤Ç1»î¹ç¤ò»Ä¤·¤Æ5¾¡2ÇÔ(¾¡¤ÁÅÀ15)¤È¤·¡¢»ÃÄê2°Ì¤ËÉâ¾å¡£ºÇ½ªÀá¤Ï28Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤ÈÂÐ·è¤¹¤ë¡£
