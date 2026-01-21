来月８日に投開票が行われる衆院選について、国民民主党県連は県１区に、中道改革連合に配慮し候補者を擁立しないとしました。

これは、きょう国民民主党県連の舟山康江会長が会見を開き明らかにしたものです。

県内ではこれまで立憲民主党、国民民主党、連合山形の「２党１団体」を軸とした選挙戦が続いてきました。

前回の衆院選では原田和広さんが「２党１団体」の統一候補として山形１区に立憲民主党から出馬し比例東北ブロックで繰り上げ当選を果たしています。

■しかし・・・





しかし、立憲民主党と公明党が「中道改革連合」を結成したことから連合山形はきのう今回の選挙戦について「２党１団体」から統一候補を出さない方針を発表しました。

現職の原田さんは県１区に中道改革連合から出馬する予定で、国民民主党の動きが注目されていましたが、舟山会長は県１区に候補者を擁立しないことにしたということです。

国民民主党県連 舟山康江 会長「これまでの関係を重視する、最大限の敬意を払うという中で、現職のいる（県）１区では、ある意味大きな配慮をさせていただいて、１区は（候補者を）出さない」

■自民党に対峙 県３区には擁立

一方で県３区には中道改革連合から新人の落合拓磨さんが出馬する予定ですが、国民民主党として会社役員の喜多恒介さんを擁立することを明らかにしました。

喜多さんは去年の鶴岡市長選に無所属で出馬していました。

舟山会長は、「２党１団体の協力体制は棚上げになるが、自民党に対峙し、与党過半数割れに追い込むために協力できるところは協力したい」としています。

県内ではこのほか県１区に自民党の新人・遠藤寛明さん、県２区に自民党の現職・鈴木憲和さん、国民民主党の現職・菊池大二郎さん、共産党の新人・岩本康嗣さん、県３区に自民党の現職・加藤鮎子さんが出馬を表明しています。

また、共産党県委員会はきょう、県１区と３区について候補者擁立は行わないと発表しました。

このほか、参政党でも候補者擁立の動きがあり、各政党は選挙戦に向けて準備を加速させています。