きのう、山形県米沢市で男性がカッターナイフのようなもので首を切られた事件で、逃げた犯人は現在も逃走しています。

【画像】事件現場

当時犯人は現場付近に潜むことなどはしておらず、さらに、被害男性に人間関係のトラブルはなかったことがわかりました。

きょう昼頃、現場周辺では警察が検問やパトロールを行い、道行く人に情報提供を求めていました。

この事件はきのう午後０時４５分ごろ、米沢市本町一丁目で３０代の男性がカッターナイフのようなもので首を切られ軽いけがをしたものです。

当時男性は、車で帰宅し車から降りたところ突然背後から首を切られました。

男性が振り返ったところ犯人は走って南の方向に逃げたということです。犯行は１分程度だったとみられます。

■人間関係のトラブルなし

その後の取材で犯人は現場付近に潜むことなどはしておらず、現場付近で不審な車なども目撃されていないことがわかりました。

また、被害を受けた男性に人間関係のトラブルはなかったということです。

警察は犯人の行方を追うとともに、犯人がどのようにして男性に近づいたかも含め調べを進めています。

犯人の性別はわかっていません。身長１７０センチくらいの小太りで、黒系のコートを着てフードをかぶっていました。黒系のズボンに白のマスクをつけていたということです。

警察は近隣住民に対し安全確保のため、戸締まりを徹底することや、不審者や不審車両を見かけたらすぐに通報するよう呼び掛けています。