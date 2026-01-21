チョコレートプラネット『THE FIRST TAKE』再登場！お笑いコンビとして初出演した前回動画は公開1週間で200万回再生突破

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』（読み：ザ・ファースト・テイク）の第632回にお笑いコンビ・チョコレートプラネットが再登場。

■パーカーをテーマにした楽曲「Mr.Parka jr.」を一発撮りパフォーマンス

1月9日に初登場し公開された、入浴の面倒くささに共感する人々が集まるコミュニティ“風呂キャンセル界隈”をテーマに制作した楽曲「FCKY-風呂キャンセル界隈-」が、動画公開から約1週間で再生回数200万回を突破し、大きな話題となっているチョコプラ。

今回は、長田庄平扮するキャラクター・Mr.Parka jr.が、客演に松尾駿扮するDr.Turtleneckを迎えて制作された楽曲「Mr.Parka jr.」を、『THE FIRST TAKE』のためにリミックスアレンジしたスペシャルバージョンで披露。

本楽曲の原曲は、約5年前にリリースされ、当時パーカーをテーマにしたユニークな世界観と中毒性のあるメロディで注目を集め、SNSを中心に話題を呼んだ一曲。

チョコレートプラネットが再登場する『THE FIRST TAKE』第632回は、1月21日22時にプレミア公開。

