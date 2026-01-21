　日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月21日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 429(　　 389)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 365(　　 365)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2043(　　2043)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　26(　　　 0)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　21(　　　21)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 291(　　 291)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　36(　　　36)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2167(　　2167)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 158(　　 155)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2003(　　1177)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 4(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　96(　　　84)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　6171(　　2949)
　　　　　 　 　 3月限　　　117394(　 48886)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　29(　　　 9)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 717(　　 717)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　22(　　　12)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　4725(　　3611)
　　　　　 　 　 3月限　　　 44805(　 44805)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　38(　　　10)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　 4(　　　 4)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 382(　　 382)
　　　　　 　 　 3月限　　　　5968(　　5968)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 5(　　　 5)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 742(　　 742)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 7(　　　 7)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 551(　　 551)
　　　　　 　 　 3月限　　　 34639(　 34639)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　12(　　　12)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース