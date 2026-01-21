主要国内証券 先物取引高情報まとめ（1月21日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月21日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 429( 389)
TOPIX先物 3月限 365( 365)
日経225ミニ 3月限 2043( 2043)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 26( 0)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 21( 21)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 291( 291)
TOPIX先物 3月限 36( 36)
日経225ミニ 3月限 2167( 2167)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 158( 155)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2003( 1177)
6月限 4( 2)
TOPIX先物 3月限 96( 84)
6月限 2( 2)
日経225ミニ 2月限 6171( 2949)
3月限 117394( 48886)
4月限 29( 9)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 717( 717)
6月限 22( 12)
日経225ミニ 2月限 4725( 3611)
3月限 44805( 44805)
4月限 38( 10)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4( 4)
日経225ミニ 2月限 382( 382)
3月限 5968( 5968)
4月限 5( 5)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 742( 742)
6月限 7( 7)
日経225ミニ 2月限 551( 551)
3月限 34639( 34639)
4月限 12( 12)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
