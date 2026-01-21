　日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月21日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3158(　　1103)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2309(　　2101)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2296(　　2152)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 346(　　 277)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1352(　　 902)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 408(　　 166)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1940(　　1940)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 658(　　 435)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 833(　　 733)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2696(　　2672)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　22(　　　 0)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1819(　　1177)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　16(　　　10)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 668(　　 492)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　3806(　　1436)
　　　　　 　 　 3月限　　　 80054(　 34378)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　21(　　　13)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 660(　　 480)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 4(　　　 2)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　3079(　　1131)
　　　　　 　 　 3月限　　　 42507(　 22393)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　34(　　　 6)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 510(　　 510)
　　　　　 　 　 3月限　　　　5539(　　5539)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 2(　　　 2)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1055(　　1055)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　26(　　　26)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 630(　　 630)
　　　　　 　 　 3月限　　　 27813(　 27813)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　17(　　　17)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

