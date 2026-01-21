主要国内証券 先物取引高情報まとめ（1月21日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月21日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3158( 1103)
TOPIX先物 3月限 2309( 2101)
日経225ミニ 3月限 2296( 2152)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 346( 277)
TOPIX先物 3月限 1352( 902)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 408( 166)
日経225ミニ 3月限 1940( 1940)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 658( 435)
TOPIX先物 3月限 833( 733)
日経225ミニ 3月限 2696( 2672)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 22( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1819( 1177)
6月限 16( 10)
TOPIX先物 3月限 668( 492)
日経225ミニ 2月限 3806( 1436)
3月限 80054( 34378)
4月限 21( 13)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 660( 480)
6月限 4( 2)
日経225ミニ 2月限 3079( 1131)
3月限 42507( 22393)
4月限 34( 6)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 2月限 510( 510)
3月限 5539( 5539)
4月限 2( 2)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1055( 1055)
6月限 26( 26)
日経225ミニ 2月限 630( 630)
3月限 27813( 27813)
4月限 17( 17)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
