　日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月21日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 10996(　 10808)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 110(　　 110)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 11966(　 11966)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　7403(　　7403)
　　　　　 　 　 3月限　　　242154(　242154)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　95(　　　95)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　5154(　　5083)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　87(　　　87)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 10434(　 10434)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　3586(　　3586)
　　　　　 　 　 3月限　　　113486(　113486)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 106(　　 106)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 118(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2021(　　2021)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1429(　　1429)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1003(　　 871)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2983(　　2869)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　 2(　　　 2)
　　　　　 　 　 3月限　　　　3194(　　3188)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 980(　　 980)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2430(　　2430)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 180(　　 180)
　　　　　 　 　 3月限　　　 13671(　 13671)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 1(　　　 1)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1184(　　1176)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1010(　　1010)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1284(　　1284)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3562(　　3562)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　38(　　　38)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　5387(　　5387)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　3799(　　3799)
　　　　　 　 　 3月限　　　 50918(　 50918)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 251(　　 251)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 276(　　 276)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 225(　　 137)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 833(　　 833)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　3623(　　3623)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　17(　　　17)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 246(　　 246)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 192(　　 192)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 3(　　　 3)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース