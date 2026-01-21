外国証券 先物取引高情報まとめ（1月21日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月21日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 10996( 10808)
6月限 110( 110)
TOPIX先物 3月限 11966( 11966)
日経225ミニ 2月限 7403( 7403)
3月限 242154( 242154)
4月限 95( 95)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 5154( 5083)
6月限 87( 87)
TOPIX先物 3月限 10434( 10434)
6月限 2( 2)
日経225ミニ 2月限 3586( 3586)
3月限 113486( 113486)
4月限 106( 106)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 118( 0)
TOPIX先物 3月限 2021( 2021)
日経225ミニ 3月限 1429( 1429)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1003( 871)
TOPIX先物 3月限 2983( 2869)
日経225ミニ 2月限 2( 2)
3月限 3194( 3188)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 980( 980)
TOPIX先物 3月限 2430( 2430)
日経225ミニ 2月限 180( 180)
3月限 13671( 13671)
4月限 1( 1)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1184( 1176)
TOPIX先物 3月限 1010( 1010)
日経225ミニ 3月限 1284( 1284)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3562( 3562)
6月限 38( 38)
TOPIX先物 3月限 5387( 5387)
日経225ミニ 2月限 3799( 3799)
3月限 50918( 50918)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 251( 251)
TOPIX先物 3月限 276( 276)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 225( 137)
TOPIX先物 3月限 833( 833)
日経225ミニ 3月限 3623( 3623)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 17( 17)
TOPIX先物 3月限 246( 246)
日経225ミニ 2月限 192( 192)
4月限 3( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
