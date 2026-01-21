　日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月21日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 18006(　 15564)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 589(　　　89)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 21273(　 21207)
日経225ミニ　 　 2月限　　　 12163(　　9413)
　　　　　 　 　 3月限　　　189453(　189316)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 194(　　 194)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 12315(　 11759)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 274(　　 174)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 23457(　 22247)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　9846(　　8846)
　　　　　 　 　 3月限　　　117886(　117886)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　84(　　　84)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1087(　　 739)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 760(　　 760)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 750(　　　 0)
　　　　　 　 　 3月限　　　 11360(　 11360)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2993(　　1895)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　12(　　　12)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　7113(　　4737)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　 8(　　　 8)
　　　　　 　 　 3月限　　　　2977(　　2965)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2770(　　1376)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 400(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　7805(　　7463)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　28(　　　28)
　　　　　 　 　 3月限　　　 12625(　 12625)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 1(　　　 1)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1116(　　 853)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　3921(　　3459)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　5987(　　5963)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　5711(　　5586)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　39(　　　39)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 11921(　 11621)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　4716(　　4716)
　　　　　 　 　 3月限　　　 62160(　 62123)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1604(　　 852)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 200(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1679(　　 989)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　1000(　　　 0)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 215(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1374(　　 490)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　42(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2343(　　2343)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 480(　　 463)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 7(　　　 7)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 720(　　 720)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 166(　　 166)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース