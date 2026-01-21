外国証券 先物取引高情報まとめ（1月21日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月21日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 18006( 15564)
6月限 589( 89)
TOPIX先物 3月限 21273( 21207)
日経225ミニ 2月限 12163( 9413)
3月限 189453( 189316)
4月限 194( 194)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 12315( 11759)
6月限 274( 174)
TOPIX先物 3月限 23457( 22247)
日経225ミニ 2月限 9846( 8846)
3月限 117886( 117886)
4月限 84( 84)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1087( 739)
TOPIX先物 3月限 760( 760)
日経225ミニ 2月限 750( 0)
3月限 11360( 11360)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2993( 1895)
6月限 12( 12)
TOPIX先物 3月限 7113( 4737)
日経225ミニ 2月限 8( 8)
3月限 2977( 2965)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2770( 1376)
6月限 400( 0)
TOPIX先物 3月限 7805( 7463)
日経225ミニ 2月限 28( 28)
3月限 12625( 12625)
4月限 1( 1)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1116( 853)
TOPIX先物 3月限 3921( 3459)
日経225ミニ 3月限 5987( 5963)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 5711( 5586)
6月限 39( 39)
TOPIX先物 3月限 11921( 11621)
日経225ミニ 2月限 4716( 4716)
3月限 62160( 62123)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1604( 852)
6月限 200( 0)
TOPIX先物 3月限 1679( 989)
日経225ミニ 2月限 1000( 0)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 215( 0)
TOPIX先物 3月限 1374( 490)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 42( 0)
TOPIX先物 3月限 2343( 2343)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 480( 463)
6月限 7( 7)
TOPIX先物 3月限 720( 720)
日経225ミニ 2月限 166( 166)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
