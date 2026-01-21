　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、21日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万1750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　35(　　35)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 5(　　 5)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)


◯5万2000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 101(　 101)
JPモルガン証券　　　　　　　　　50(　　50)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　19(　　15)
楽天証券　　　　　　　　　　　　11(　　11)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 8(　　 8)
インタラクティブ証券　　　　　　 8(　　 8)
松井証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 6)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万2125円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　10(　　10)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)


◯5万2250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 209(　　 9)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 6(　　 6)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 5(　　 5)
日産証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)
シティグループ証券　　　　　　 200(　　 0)


◯5万2375円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万2500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 5(　　 5)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 4(　　 4)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 3(　　 3)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
日産証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 3(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 3(　　 1)


◯5万2750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　12(　　12)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 2)


◯5万3000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 6(　　 6)
松井証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
フィリップ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)




※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

