「日経225オプション」2月限プット手口情報（21日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、21日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万1750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 35( 35)
BNPパリバ証券 5( 5)
SBI証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万2000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 101( 101)
JPモルガン証券 50( 50)
SBI証券 19( 15)
楽天証券 11( 11)
BNPパリバ証券 8( 8)
インタラクティブ証券 8( 8)
松井証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯5万2125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
松井証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万2250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 209( 9)
BNPパリバ証券 6( 6)
SBI証券 5( 5)
日産証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
シティグループ証券 200( 0)
◯5万2375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯5万2500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
楽天証券 3( 3)
日産証券 3( 3)
BNPパリバ証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
SBI証券 3( 1)
◯5万2750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
SBI証券 2( 2)
◯5万3000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
松井証券 5( 5)
フィリップ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
