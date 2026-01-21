「日経225オプション」2月限プット手口情報（21日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、21日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万1750円プット
取引高(立会内)
SBI証券 13( 9)
ABNクリアリン証券 18( 8)
BNPパリバ証券 4( 4)
JPモルガン証券 1( 1)
バークレイズ証券 10( 0)
◯5万1875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
JPモルガン証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万2000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 199( 99)
モルガンMUFG証券 50( 50)
JPモルガン証券 18( 18)
BNPパリバ証券 215( 15)
ソシエテジェネラル証券 14( 14)
安藤証券 5( 5)
楽天証券 4( 4)
SBI証券 7( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万2125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
松井証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万2375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 15( 15)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯5万2500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
JPモルガン証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
楽天証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
SBI証券 4( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
バークレイズ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万2625円プット
取引高(立会内)
JPモルガン証券 4( 4)
ABNクリアリン証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万2750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
ゴールドマン証券 4( 4)
JPモルガン証券 3( 3)
◯5万2875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
インタラクティブ証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
JPモルガン証券 1( 1)
◯5万3000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 28( 8)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
楽天証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
ドイツ証券 20( 0)
◯5万2250円プット
取引高(立会内)
バークレイズ証券 150( 0)
ABNクリアリン証券 150( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
