「日経225オプション」2月限コール手口情報（21日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、21日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万3750円コール
取引高(立会内)
SBI証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
ABNクリアリン証券 3( 3)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万3625円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万3500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
SBI証券 15( 7)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
楽天証券 5( 5)
インタラクティブ証券 4( 4)
松井証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯5万3375円コール
取引高(立会内)
楽天証券 4( 4)
ABNクリアリン証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万3250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
◯5万3125円コール
取引高(立会内)
松井証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万3000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 23( 23)
SBI証券 17( 17)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
松井証券 8( 8)
楽天証券 6( 6)
BNPパリバ証券 5( 5)
インタラクティブ証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯5万2875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
◯5万2750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
松井証券 5( 5)
岩井コスモ証券 3( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯5万2625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万2500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 27( 27)
松井証券 15( 15)
岩井コスモ証券 8( 8)
楽天証券 8( 8)
BNPパリバ証券 8( 8)
SBI証券 6( 2)
マネックス証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
