明日1月22日（木）よる7時〜 日本テレビ系で放送の「THE突破ファイル」は、「その行動が命とり！サイバー犯罪&交通事故鑑定人SP」。

■利用停止したはずのカードが使われている!? スマホを利用した悪質な手口

EXIT・兼近大樹、ハナコ・岡部大、ぺこぱ・松陰寺太勇などが警察官役としてさまざまな悪質犯罪の手口を暴いていく「突破交番」シリーズ。今回は、利用停止手続きをしたはずのクレジットカードを不正利用する悪質犯罪、個人情報を大量に取り扱う市役所を狙った大規模犯罪のサイバー犯に立ち向かう。ハシヤスメ・アツコもサイバー犯罪の被害者家族として出演。

最初に起きたのは、不正利用を防ぐために利用停止したはずのカードを勝手に使われてしまったという謎の事件。被害者役のEXIT・りんたろー。が、カード会社に問い合わせるも原因はわからず。そんな中松陰寺はクレジットカードの明細を見て、少額な商品を店頭決済する場合にのみ不正利用されているという事実に気付く。

不正利用が起こった店の防犯カメラを確認すると、怪しい男がスマホを使って決済する様子が。クレジットカードの仕組みとスマホのある機能を利用した悪質なサイバー犯罪とは!?

■市役所を狙ったサイバー犯罪 市民の個人情報が脅かされる…！

続いて、身に覚えのない口座開設や消費者金融での借り入れなどが市内で立て続けに発生。被害者全員に共通していたのは、被害に遭うまでの数日以内に市役所を訪れていたということ。

だが、市役所内のPCやサーバー、スマホなどを確認するも不正アクセスの記録はなし。引き続き市役所の関係者などを調査するも手掛かりは特に見つからず。そんな中新たに5件の被害報告が入り、事件はさらに拡大。大量の個人情報を取り扱っていることもあり、セキュリティ万全なはずの市役所で起きた事件。EXIT・兼近ら演じる警察官は、犯人の巧妙な手口を見破れるのか？

3年ぶりのスタジオ登場となった南沙良は、「私も不正利用されたことあって……」と、突破ドラマと同じ被害に遭ったことを告白。意外に身近なカードの不正利用の手口とはいったいどんなものなのか!?

■車同士の接触はない“及ぼし事故”！防犯カメラ映像から加害者のウソを暴け

タイムマシーン3号の関太が交通事故の鑑定人を演じ、依頼者の主張を華麗に証明する「交通事故鑑定人」。今回は、車同士の物理的な接触がなく、加害者の危険な運転行為を避けようとして起こった“及ぼし事故”の原因を究明することに。

片側2車線のカーブで依頼者の白い車が第一車線を走行していたところ、後方から法定速度を超えたスピードで赤い車が急接近し、突然第一車線に進入。依頼者はセンターラインをはみ出してきた赤い車を避けようとし、急ブレーキをかけたもののそのまま電柱に衝突。このような、物理的接触がなく加害者側の危険な運転行為によって発生した事故を“及ぼし事故”という。

一方、赤い車を運転していた加害者側は「依頼者側の自損事故」だといい、すべて依頼者側に非があると主張。車同士の接触がない分、加害者側の車から証拠を見つけることが困難な“及ぼし事故”は客観的な状況や証拠が必要となるため、関は事故現場付近の店の防犯カメラ映像を確認することに。

事故当時の店の防犯映像を確認すると、そこには依頼者と加害者のものと思われる2台の車のテールランプが映っていた。しかし加害者の車がセンターラインを超えたかどうかまでは判断できない。果たして鑑定人・関はいかにして加害者の過失を証明したのか!?

スタジオゲストの小森隼（GENERATIONS）は「このパターンの事故あるんだって（知らなかった）」、「しかも接触してないから“あなたのせいです”っていわれたらたまんないなっていう、怖くなりましたね」と、知られざる“及ぼし事故”のリスクについて驚く。