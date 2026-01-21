山上被告に無期懲役の判決　弁護側「生い立ちが関係しないという判断は残念」　判決言い渡された被告の様子は「非常に落ち着いていた」【安倍元総理銃撃事件】

（田中伸一裁判長）「主文、被告人を無期懲役に処する」



判決を山上徹也被告（４５）は両手を前で組み、静かに下を向いて聞いていました。



２０２２年７月、奈良市で参議院選挙の応援演説をしていた安倍晋三元総理が銃で撃たれ、殺害されました。白昼堂々、凶行に及んだ山上被告。犯行に用いたのは手製のパイプ銃でした。



事件から３年あまりを経て始まった裁判員裁判。山上被告は起訴内容を認めその動機を次のように語りました。





（山上徹也被告）「統一教会に打撃を与えるということの実現として、引き金を引くというのが、最終的に到着したことだった」山上被告が４歳のとき、父親が自殺。また、兄には重い病気がありました。こうした中、母親は旧統一教会に入信。勧められるままに献金を続け、総額は約１億円にのぼったといいます。山上被告や兄は大学進学を諦めるなど、家庭環境は悪化し、兄は自ら命を絶ちました。山上被告が、安倍元総理を狙ったきっかけの１つとされるのが、安倍氏が旧統一教会の関連団体に寄せたビデオメッセージでした。これまでの裁判で弁護側は、山上被告の過酷な生い立ちが「犯行と一直線に強く結びついている」などとして、重くても懲役２０年にとどめるべきと主張。検察側は「特定の団体にダメージを与えるために暴力的手段に訴えるなどということは、法治国家では絶対に許されない」として、無期懲役を求刑していました。そして迎えた１月２１日。奈良地裁は求刑通り無期懲役を言い渡しました。最大の争点となった、被告の生い立ちについて奈良地裁は…（田中伸一裁判長）「被告の生い立ちが、今回の事件の背景や遠因であることは否定できないが、被告の意思決定に大きな影響があったとは認められず、短絡的で自己中心的な犯行だ」生い立ちについて酌量はありませんでした。これに対し、裁判の傍聴を続けてきたジャーナリストの鈴木エイト氏は…（鈴木エイトさん）「認定内容を聞くとちょっとひどいなという感じがしました。結局社会から居場所を奪われた人に戻って来る余地を与えないような判決になったと思うので」また傍聴した人も…（傍聴した人）「人を殺したのは悪いけど、生い立ちのことをいろいろ考えると…誰もがあのように進むかどうかわからないけど、考慮してほしかった部分もあります」判決は求刑通りの無期懲役。安倍元総理の妻・昭恵さんは「被告人は自分のしたことをきちんと正面から見つめ、私のかけがえのない家族である夫の命を奪い去った罪を償っていただきたいと思います」などとコメントしました。一方、過酷な生い立ちが犯行と強く結びついていると主張していた弁護側は…（山上被告の弁護人）「主文を言い渡された時も、（山上被告は）非常に落ち着いた表情で、特に表情が変わるということはありませんでした。言い渡しが終わった後も、きっちり一礼をして席に戻っていて、非常に落ち着いた様子でした。生い立ちが関係しないという判断に関しては、弁護人の主張が認められなかったということで残念に思っています」控訴するかどうかについて弁護団は今後、山上被告と協議の上、判断するとしています。