【大雪警報】京都府・京都市、福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市などに発表 21日18:30時点
気象台は、午後6時30分に、大雪警報を京都市、福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、南丹市、京丹波町、伊根町、与謝野町に発表しました。
京都府では、22日未明から22日夕方まで大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■京都市
□大雪警報【発表】
積雪 22日未明から22日夕方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 50cm
■福知山市
□大雪警報【発表】
積雪 22日未明から22日夕方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 50cm
・平地
12時間最大降雪量 40cm
□大雪警報【発表】
積雪 22日未明から22日夕方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 50cm
・平地
12時間最大降雪量 40cm
■綾部市
□大雪警報【発表】
積雪 22日未明から22日夕方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 50cm
・平地
12時間最大降雪量 40cm
■宮津市
□大雪警報【発表】
積雪 22日未明から22日夕方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 50cm
・平地
12時間最大降雪量 50cm
■京丹後市
□大雪警報【発表】
積雪 22日未明から22日夕方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 50cm
・平地
12時間最大降雪量 50cm
■南丹市
□大雪警報【発表】
積雪 22日未明から22日夕方にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
■京丹波町
□大雪警報【発表】
積雪 22日未明から22日夕方にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
■伊根町
□大雪警報【発表】
積雪 22日未明から22日夕方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 50cm
・平地
12時間最大降雪量 50cm
■与謝野町
□大雪警報【発表】
積雪 22日未明から22日夕方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 50cm
・平地
12時間最大降雪量 50cm