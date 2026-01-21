TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後6時30分に、大雪警報を京都市、福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、南丹市、京丹波町、伊根町、与謝野町に発表しました。

京都府では、22日未明から22日夕方まで大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■京都市
□大雪警報【発表】
　積雪　22日未明から22日夕方にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　50cm

■福知山市
□大雪警報【発表】
　積雪　22日未明から22日夕方にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　50cm
・平地
　12時間最大降雪量　40cm

■舞鶴市
□大雪警報【発表】
　積雪　22日未明から22日夕方にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　50cm
・平地
　12時間最大降雪量　40cm

■綾部市
□大雪警報【発表】
　積雪　22日未明から22日夕方にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　50cm
・平地
　12時間最大降雪量　40cm

■宮津市
□大雪警報【発表】
　積雪　22日未明から22日夕方にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　50cm
・平地
　12時間最大降雪量　50cm

■京丹後市
□大雪警報【発表】
　積雪　22日未明から22日夕方にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　50cm
・平地
　12時間最大降雪量　50cm

■南丹市
□大雪警報【発表】
　積雪　22日未明から22日夕方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　50cm

■京丹波町
□大雪警報【発表】
　積雪　22日未明から22日夕方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　50cm

■伊根町
□大雪警報【発表】
　積雪　22日未明から22日夕方にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　50cm
・平地
　12時間最大降雪量　50cm

■与謝野町
□大雪警報【発表】
　積雪　22日未明から22日夕方にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　50cm
・平地
　12時間最大降雪量　50cm