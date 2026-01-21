先月、水戸市でネイリストの女性が殺害された事件で、きょう、元交際相手の男が逮捕されました。女性は事件の4日前、警察署に“ストーカー被害の相談先”を尋ねる電話をかけていました。

【写真を見る】水戸・ネイリスト殺害事件 元交際相手（28）を逮捕 電話・SNSでの“執拗な接触”一時は落ち着くも… 事件直前には警察署へ“相談先”尋ねる

茨城県警 坂井誠 刑事部長

「本日、通常逮捕したものであります」

水戸市のネイリストの女性を殺害した疑いで逮捕されたのは、茨城県城里町の会社員・大内拓実容疑者（28）。被害者の元交際相手でした。女性との間に一体、何があったのでしょうか。

事件が起きたのは、先月31日。水戸市内にあるアパートの一室で、ネイリストの小松本遥さん（31）が殺害されました。帰宅した小松本さんの夫がアパートの玄関で血を流して倒れている小松本さんを発見。小松本さんは妊娠中でした。

小松本さん夫妻の知人

「自分の命、子どもの命を守ろうとしたのかなと」

警察によりますと、大内容疑者はおととしまで小松本さんと交際。去年の5〜6月ごろには電話やSNSで執拗に接触を試みますが、小松本さんからは着信拒否やメッセージをブロックされ、一時は落ち着いたように見えましたが、去年10月ごろになると…

記者

「大内容疑者は去年の秋から冬にかけて、周囲に小松本さんの居場所を聞き回っていました」

事件の4日前には、小松本さんから警察署に匿名で、“元交際相手からのストーカー被害の相談先”を尋ねる電話があったということです。この「元交際相手」というのが大内容疑者を指していたかはわかっていません。

大内拓実 容疑者

「事実無根で何も知りません」

大内容疑者は容疑を否認しているということです。