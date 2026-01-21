アメリカで第2次トランプ政権の発足から1年がたちました。トランプ大統領は成果をアピールしましたが、批判の声は国内外からあがっています。

第2次政権の発足からちょうど1年の節目となった20日、会見に臨んだトランプ大統領。ホワイトハウス報道官の会見の「特別ゲスト」として出席し、移民政策などをアピールしました。

アメリカ トランプ大統領

「これは我々がやってきた実績だ。今まで誰も成し遂げなかった、大量の実績だ。いまや世界で最もホットな国になった」

しかし、ちょうどその時、ホワイトハウスの外では…

記者

「ホワイトハウスの近くに多くの人たちが集まっています。トランプ政権に抗議の声をあげています」

デモ参加者

「彼は何度も憲法違反をしてきた。弾劾の根拠はたくさんある」

トランプ氏への批判の声は国際社会からもあがっています。政財界のリーダーが集まる「ダボス会議」では…

EU フォンデアライエン委員長

「（米国が）提案する追加関税は長年の同盟国の間では間違っています」

フランス マクロン大統領

「我々はいじめよりも敬意を重んじ、陰謀論よりも科学を重んじ、残虐さよりも法の支配を重んじます」

トランプ氏が、デンマーク自治領・グリーンランドの領有に同調しないヨーロッパの8か国に関税を課すと表明したことに対し、批判が相次ぎました。

トランプ氏はグリーンランドの領有に強い意欲を示していて、SNSには自らがアメリカの国旗をたてる画像を投稿。AIで作成したとみられ、看板には「2026年からアメリカ領」と書かれています。

トランプ氏はさきほど、「ダボス会議」に出席するためスイスに向けて出発しました。グリーンランドについてどのような話し合いが行われるのか、演説で何を語るのかが注目されます。