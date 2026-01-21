先週、トラブルが発覚した東京電力の柏崎刈羽原発。原子力規制庁の承認をうけ、まもなく、東電としては福島の事故以来、初めて再稼働します。

東京電力ホールディングスは、新潟県の柏崎刈羽原発6号機について、午後7時すぎに原子炉を起動させると発表しました。福島第一原発の事故以来、東電が原発を再稼働するのは初めてです。

東京電力HD 小早川智明 社長

「安全の追求と信頼を得る取り組みにゴールはありません。福島第一原子力発電所事故の原因企業であることを胸に刻み、安全最優先の取り組みを行動と実績で示してまいりたい」

しかし、元々、きのう予定していた再稼働は、原子炉のブレーキ役ともされる「制御棒」の警報が正常に鳴らないトラブルで延期に。きょう未明までに改めて確認を終え、再稼働にこぎ着けることに地元の人々は…

地元の人

「福島第一原発のような事故が起こることは怖いが、原発は大事だと思う」

「やっぱり危険な面もあるけど、妥協してじゃないけど、原発稼働に向けての動きも必要なのかな」

しかし、中部電力が浜岡原発の再稼働審査でデータを不正に操作していたことが発覚し、「原発政策」への疑念の声も改めて浮上しています。

福島第一原発の事故から15年。これから始まる検査で問題がなければ、柏崎刈羽原発は来月26日から営業運転を開始します。