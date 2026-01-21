債務超過で制裁のヴォレアスが声明「逆境を乗り越えさらなる成長を遂げる」

公益財団法人SVリーグ（SVL）から財務基準の未充足に関する制裁（罰金300万円）を受けたヴォレアス北海道は21日、現在の経営状況および今後の経営体制の再構築に関する声明を発表した。

今回の制裁は、当初2025年6月期までに予定していた増資による債務超過の解消が、期限内に完了しなかったことによるものだ。クラブの説明によれば、増資スキームの変更や最終段階での条件不一致といった不測の事態が生じたことで資本注入が遅延し、基準未充足が確定したという。SVLは今回の制裁を決定する一方で、クラブが積み重ねてきた経営改善の歩みを尊重する姿勢を示しており、今後はリーグによる支援・協力体制のもとで経営再構築を進めていくことがあわせて発表された。

ヴォレアスが公表した2024年度（2024年7月～2025年6月）の決算概況によると、売上高は6億350万円に達し、当期純利益は約2,700万円の黒字を達成している。特にチケット収入は1億6,070万円と総売上の約26.6%を占めており、親会社を持たない地方独立クラブとして高い収益性を維持している。財務面では、前年度末の約2億7,500万円の債務超過に対し、今期の黒字分および実施済みの増資によって約1億6,000万円を超える債務を圧縮。現在の超過額は約1億800万円まで改善しており、この本業の収益性の向上が、リーグ側から「尊重すべき経営努力」として評価を受ける形となった。

今後のライセンス判定について、2026-27シーズンの交付に関しては3月および4月の判定において改めて審査が実施される。現在、クラブは次なる成長フェーズに向けた新たな資本・業務提携を目指し、複数の候補先と具体的な交渉に入っているという。池田憲士郎代表取締役社長はメッセージの中で、多大なる心配をかけたことを深く詫びつつ、「今回の試練を次なる飛躍に向けた『成長痛』であると認識している。3月・4月の判定までに課題を確実にクリアし、逆境を乗り越えさらなる成長を遂げる」と再起への決意を述べた。

クラブは今後、パートナーシップの締結に向けた実務を最優先するため、記者会見の実施は見送る方針だ。また、現場の選手やスタッフがプレーに専念できるよう、個々人への直接の取材やSNS等での接触を控えるよう強く求めている。