健康上の理由で議員辞職を表明していた、れいわ新選組の山本太郎代表はさきほど会見を開き、治療後に再び国会議員を目指す考えを示しました。

れいわ新選組 山本太郎 代表

「私、山本太郎は、本日、参議院議員を辞職します。衆議院選挙のためではありません。端的に言うと、多発性骨髄腫血液のがん、その一歩手前にいます」

れいわ新選組の山本代表は21日、インターネット上で動画を公開し、健康上の理由で参議院議員を辞職すると表明しました。山本氏は「自分の命を守る行動に入る。任期満了できないことを心よりお詫び申し上げる」と話しました。

参議院はさきほど、山本氏の辞職を許可したと発表しました。

れいわ新選組 山本太郎 代表

「多分、無理しちゃうんですよ。誰から言われたわけでもないのに自分がやりたくて、それ、やっちゃうんすね。だから、今みたいな状態になっちゃってるわけで」

山本氏はさきほど行った会見で、治療しながら参院議員を続ける選択肢も検討したものの、「いったん辞職して、しっかりと健康を取り戻して国会に戻ることを目指す」と決断したということです。

元タレントの山本氏は、2013年の参議院選挙で東京選挙区から無所属で立候補し、初当選。2019年にれいわ新選組を立ち上げ、現在、14人の国会議員が所属しています。

山本氏は「党の意志を貫くために、やはり私自身が代表という立場でいつづける必要がある」と判断したとし、今後も、れいわの代表を続け、党の意思決定には関わっていくということです。