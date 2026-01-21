「秩父宮妃記念杯・Ｇ２」（２１日、びわこ）

デビュー１７年目を迎える岩瀬裕亮（３７）＝愛知・１０６期・Ａ１＝が、５コースから鮮やかなまくり差しで１着。特別戦初タイトルをモノにした。通算では３６回目の優勝を飾った。２着には攻めた４号艇の坪井康晴（静岡）、１号艇で人気を集めた佐藤航（埼玉）は３着に敗れた。

岩瀬がとうとうタイトルを手にした。進入は大峯豊（山口）が３カドに引き１２・３４５６の２対４。スリットは全体に遅いＳとなったが、トップＳの４号艇の坪井が内を絞る。ただ、まくるまでは行かず、１Ｍは急きょまくり差しにチェンジ。そこを目の覚めるようなスピードで岩瀬が突き抜けていった。「気持ちでは自分が攻めるつもりだったが坪井さんが攻めてくれたし最高の展開になった。しっかりブイ際を回れたし角度も良かったので良し！と思った」と振り返った。

デビュー１７年目。これまでＧ１は９回、Ｇ２は２回の優出があったが、その栄冠を手にはできなかった。「優勝戦には結構乗っているがタイトルが取れず、自信をなくす時期もあったが、ここまでモチベーションを保てて良かった」と最高の笑顔でＶをかみしめた。「これを自信にしてもっと強くなりたい」とここからさらなる躍進も全国のファンに約束した。