¥¢¥ì¥óÍÍ¡Ö£²»þ´ÖÈ¾Á°¤èÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡×º¬¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¡¡¥á¥â½ñ¤ËþºÜ¤ÎÂæËÜ¤Ë¡Ö¿·¿Í¤¸¤ã¤ó¡×¤È¼ãÄÐÀé²Æ
ÈþÍÆ²È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡È¥¢¥ì¥óÍÍ¡É¤³¤È¥¢¥ì¥ó¤¬¡¢20ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¼ãÄÐÀé²Æ¤Î¤¦¤ë¤µ¤¤¿´Íý¥Æ¥¹¥È¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë2»þ36Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÁÇ´é¤Î°ìÃ¼¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
MC¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼ãÄÐÀé²Æ¡Ê41¡Ë¤¬¥¢¥ì¥óÍÍ¤ò¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¿¿ÌÌÌÜ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°õ¾Ý¤òÏÃ¤·¤¿¡£¥¢¥ì¥óÍÍ¤Ï¡Ö»ä¤Í¡Ä¤¹¤Ã¤´¤¤¿¿ÌÌÌÜ²È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤«¡£Î¢¤Î»Ñ¤ò¡×¤ÈÈÖÁÈ¤ÎÂæËÜ¤ò¼ãÄÐ¤Ë¸«¤»¤¿¡£
¼ãÄÐ¤Ï¡Ö¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÊÙ¶¯²È!?ÂæËÜ¤Ë¤Ê¤ó¤«¼«Ê¬¤Î¸À¤¦¤³¤È¤¬½ñ¤¤¤Æ¤ë¡£¿·¿Í¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£Â³¤±¤Æ¼ãÄÐ¤Ï¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢¼«Ê¬¤ÎÈÖÁÈ¤Ê¤Î¤Ë¡£º£Æü¡¢¡ÊÂæËÜ¤ò¡Ë¸«¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÇò¾õ¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¡×¤È¥¢¥ì¥óÍÍ¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö»ä¤Ïº£Æü¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤é¥É¥¿¥¥ã¥ó¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¥¢¥ì¥óÍÍ¤Ï¡Öº£Æü¡¢2»þ´ÖÈ¾Á°¤è¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡×¡£¼ãÄÐ¤¬¡ÖÃ¯¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¡ÖÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¡£·Þ¤¨¤âÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ï¤è¡¢¤³¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£