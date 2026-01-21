Mr.都市伝説関暁夫の日本武道館公演決定！ニューワールドオーダーとなる2026年来るべき未来に向けて準備せよ！

テレ東系「ウソかホントかわからない やりすぎ都市伝説」で「信じるか信じないかはあなた次第」の決めゼリフでお馴染みのMr.都市伝説関暁夫が、2月２１日（土）に「Mr.都市伝説関暁夫ライブin日本武道館２０２６」を開催します。

舞台となるのは日本のエンターテインメントの聖地・日本武道館。関暁夫が同会場でライブを行うのは２０２３年以来２度目となります。

今回は関暁夫ライブとしては初めてとなる２部構成で実施。第１部では【世界情勢とニューワールドオーダー】、第２部では【宇宙、そして未来へ】をテーマに掲げ、来るべき未来に向けて今何を知り、何を準備するべきなのかを、関ならではの視点で提言していきます。

さらにそれぞれのセッションでは豪華ゲストも予定しており、都市伝説ファンはもちろん、初めて関暁夫のライブに触れる観客にとっても、濃密で刺激的な時間になることは間違いなし！

２００４年の番組放送開始以来、２０年以上にわたり「やりすぎ都市伝説」を通じてメッセージを発信してきた関暁夫。社会情勢、歴史、未来、そして２０２６年に迎える“ニューワールドオーダー”。これまで語られてきた数々のテーマ、伏線となっていた「点」が、一つの「線」として回収されていきます。

テレビや配信などメディアでは伝えきれない“真実”を、日本武道館という特別な空間で体感できる今回のライブ。二度目の日本武道館公演だからこそ実現する、スケールアップした演出と構成にぜひご注目ください！

≪出演者コメント≫

■Mr.都市伝説 関暁夫

2月21日、日本武道館。１部では日本で今まさに起きている現実、国際政治、世界を裏で動かす秘密結社の存在を紐解き、日本の未来を問う。２部は宇宙と人類の行く末。『矢のような島に第3の太陽が昇るとき世界は生まれ変わり、ニューヨークにファラオが蘇る』その時代に、あなたは覚醒できるのか。

■関暁夫も登壇！テレビ局×本屋さんの新感覚トークイベント開催！

日本武道館ライブを前に１月２４日（土）には「沼ぶか！BLACK BOOK LOVE 倶楽部～未知の視点に沼りたいヤツ、全員集合～」を開催します！

関暁夫や田村淳をはじめ、『来世ではちゃんとします』などを手がけるテレビ東京プロデューサー・祖父江里奈や『行方不明展』『恐怖心展』などを手がけるテレビ東京プロデューサー・大森時生らが六本木蔦屋書店に集結。新しくてディープな視点を世に発信する登壇者たちのブラックボックスな頭の中、一体どうなっているのか？ゲストとオーディエンスが一体となり、"沼る"こと必至な極上の一冊を紐解く…そんな唯一無二のひと時を提供します。日本武道館ライブにつながる重要なキーワードも関によって明かされる予定で、こちらもぜひお楽しみください！

「沼ぶか！BLACK BOOK LOVE倶楽部 ~未知の視点に沼りたいヤツ、全員集合~」

開催日時： ２０２６年１月２４日（土）

配信： PIA LIVE STREAM ▶︎ https://pia-live.jp/

出演者：

一部：Mr.都市伝説 関暁夫、千葉祐士(株式会社門崎 代表取締役社長)

二部：大森時生(テレビ東京)、小川哲(作家)

三部：祖父江里奈(テレビ東京)、鳥トマト(漫画家)

四部：田村淳、安田鉄平(株式会社テラアクソンCEO)

特別対談：野村千絵、河出真美（蔦屋書店コンシェルジュ）

司会進行：古東風太郎（テレビ東京）

チケット販売HP： https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2564578



≪イベント概要≫

【タイトル】

「Mr.都市伝説関暁夫ライブin日本武道館２０２６」

【開催日時】

２０２６年２月２１ 日（土）

１部：１２時開場/１３時開演 「世界情勢とニューワールドオーダー」

２部：１７時開場/１８時開演 「宇宙、そして未来へ」

【出演】

関暁夫 ほかゲスト（検討中）

【会場】

日本武道館（〒１０２－８３２１ 東京都千代田区北の丸公園２番３号）

【チケット】

チケットぴあにて配信チケット販売中！

※会場チケットは1部２部ともに完売

