西野カナ、新曲「君のせい」ジャケ写＆新アー写公開。ブロンドヘアとカジュアルなパーカーが印象的なビジュアルに
西野カナが、2月6日に配信リリースする新曲「君のせい」の新ビジュアルを解禁した。
2025年末のクリスマスライブで、活動再開後初となるブロンドヘアにイメージチェンジして登場し、ファンを沸かせたという西野カナ。新ビジュアルは、そのブロンドヘアとカジュアルなパーカーがマッチした、リラックスムードが印象的だ。
また、「君のせい」のジャケット写真も同時に公開された。実際にポラロイドで撮影された写真を重ね合わせたデザインになっている。
新曲「君のせい」は、カップルの日常のささいなケンカをオシャレな映画の1シーンのように切り取った“口げんかラブソング”だという。「連絡してよね、前も言ったよね？」 「ごめんで済んだら警察いらんから」など、お互いに愛情があってこそ言い合える信頼関係を、カルチャー色の強いインディーロックを基調としたバンドサウンドと、西野カナらしいユーモアを交えて表現しているとのことだ。
配信予約も受付中で、Spotify / Apple Musicで配信予約すると、ジャケット写真の未公開アザーカットを使用したオリジナルスマホ壁紙がプレゼントされる。
◾️「君のせい」
2026年2月6日（金）リリース
配信：https://nishinokana.lnk.to/kiminosei
