『北方謙三 水滸伝』織田裕二・反町隆史・亀梨和也が集結！ 漢たちの“覚悟”ほとばしるキャラPV解禁
2月15日放送・配信開始となる織田裕二主演の連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』（WOWOW）より、熱き闘いの物語の中心を担う宋江（織田）、晁蓋（反町隆史）、林冲（亀梨和也）の3人に焦点を当てたキャラクターPV全3点が解禁された。また、本作放送・配信を記念した原作全20巻の特別仕様全面帯ビジュアルも一挙公開となった。
【動画】国を正すべく、敢然と立ち上がる！ 『水滸伝』宋江（織田裕二）キャラクターPV
北方謙三の大河小説『水滸伝』を実写化する本作は、腐敗した世にあらがう“はみ出し者”たちの闘いを、現代にも通じる「理不尽な権力への怒り」や「仲間との絆」とともに描き出す群像劇。主人公・宋江役の織田裕二をはじめ、反町隆史、亀梨和也、満島真之介、波瑠、玉山鉄二、松雪泰子、佐藤浩市らのキャストが集結した。
解禁となったキャラクターPV3種は、それぞれの意志と覚悟を胸に、廃れた世に立ち向かう男たちの生き様を映し出す。
表向きは戸籍係として働く下級役人でありながらも、国を正すべく、敢然と立ち上がる宋江（そうこう／織田裕二）。荒廃した世を憂い、より良き国に立て直す大望を胸に、世直しの書「替天行道」を粛々と力強く書き記す姿が描き出されている。人の心を救うべく世に争い、懐深く人々を包み込むその徳に、多くの者が心震わされ、やがて「替天行道」の旗のもとに集結する。宋江の誇り高き信念が垣間見えると同時に、希望の光をもたらす闘いの始まりを予感させる映像となっている。
圧倒的武勇と優れた統率力、そして厚い人望を兼ね備えた叛逆の英雄、晁蓋（ちょうがい／反町隆史） 。理不尽がはびこる世に怒りを持ち、やがて世直しを志す宋江との出会いを経て、彼とともに梁山泊を率いることとなる。そして苛烈なる闘志を持つリーダーとして、自ら刀を振るい、同志たちにげきを飛ばし、 「替天行道」の旗を掲げる姿が映像に収められているほか、宋江に対して、「生きて、帰れ！」と鬼気迫る表情で言い放つ姿も。
天下にその名をとどろかせるやりの名手、林冲（りんちゅう／亀梨和也）は、他を寄せ付けぬ武力を誇りながらも、愛する者を国家の策略で失った悲しみを背負い続ける武人。宋江らと共に国を立て直すべく、献身的に責務を果たし、槍を振い続ける中、残された己の「命」をただ燃やし続けるかのごとく、どこか生き急ぐような心情を感じさせる姿に、宋江が「死のうとしていないか」と問いかける様子も。“俺は強い”。悲運にさいなまれながらも、忠義に殉じ、我が身を削って激乱の世を生き抜く。
本作の放送・配信を記念し、原作小説全19巻、そして読本『替天行道／北方水滸伝読本』を含む計20巻が、ドラマのキャラクタービジュアルを使用した特別仕様の全面帯として、1月22日より順次展開される。その原作全面帯ビジュアル全20種が一挙公開された。
今回の全面帯では、梁山泊に集う者たち、そして彼らと対峙（たいじ）する国側の人物たち―物語を動かす登場人物それぞれの“顔”を真正面から捉えたビジュアルを採用。そこに並ぶのは、戦いの前の張り詰めた緊張感、仲間への思いがにじむ迷いの表情、理不尽な時代にあらがう覚悟、そして国を背負う立場だからこそ抱く責任と正義。立場は違えど、誰もが自ら信じる“正しさ”のもと、この時代を生き抜こうとする姿が、一瞬の表情として切り取られている。全20巻を並べたときに立ち上がるのは、ひとりひとりの物語が折り重なって生まれる、壮大で刺激的な群像ドラマの“顔ぶれ”だ。
連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』は、WOWOWにて2月15日放送・配信スタート。
