板歯目が、新曲「心底心中したい」を本日配信リリースした。

千乂詞音（Vo, G）が作詞を手掛けた楽曲のシングルリリースは約3年ぶりだという。タイトルは一見ダークな世界観に見えるが、聴き手に投げかけるような言葉や前向きな印象を受けるキーワードが散りばめられており、生を全うする力強さが美しく表現されているとのことだ。

◾️ライブ情報 2026年

1月27日（火）Spotify O-Crest ｗ/ BB BOMB（台湾）、カラコルムの山々

1月30日（金）広島ALMIGHTY ｗ/171

1月31日（土）福岡LIVE HOUSE Queblick ｗ/171

2月21日（土）名古屋 R.A.D ｗ/鉄風東京、sidenerds

2月22日（日）心斎橋 BRONZE ｗ/鉄風東京、sidenerds

2月26日（木）板歯目自主企画 東京Spotify O-Crest ｗ/ネクライトーキー

3月6日（金）板歯目自主企画 大阪LIVE SQUARE 2nd LINE w/KALMA、レトロマイガール!

3月8日（日）福岡ONTAQ

3月28日（土）下北沢CLUB Que ｗ/暴動クラブ