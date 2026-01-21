板歯目が、新曲「心底心中したい」を本日配信リリースした。

千乂詞音（Vo, G）が作詞を手掛けた楽曲のシングルリリースは約3年ぶりだという。タイトルは一見ダークな世界観に見えるが、聴き手に投げかけるような言葉や前向きな印象を受けるキーワードが散りばめられており、生を全うする力強さが美しく表現されているとのことだ。

◾️「心底心中したい」
2026年1月21日（水）リリース
配信：https://orcd.co/shinsokoshinjushitai

◾️ライブ情報

2026年
1月27日（火）Spotify O-Crest　ｗ/ BB BOMB（台湾）、カラコルムの山々
1月30日（金）広島ALMIGHTY　ｗ/171
1月31日（土）福岡LIVE HOUSE Queblick　ｗ/171
2月21日（土）名古屋　R.A.D　ｗ/鉄風東京、sidenerds
2月22日（日）心斎橋 BRONZE　ｗ/鉄風東京、sidenerds
2月26日（木）板歯目自主企画　東京Spotify O-Crest　ｗ/ネクライトーキー
3月6日（金）板歯目自主企画 　大阪LIVE SQUARE 2nd LINE　w/KALMA、レトロマイガール!
3月8日（日）福岡ONTAQ
3月28日（土）下北沢CLUB Que　ｗ/暴動クラブ

