中島史恵57歳、“真っ赤なドレス”で抜群プロポーション全開「美しすぎる」 写真集を本日発売
タレント・中島史恵が、21日までにインスタグラムを更新。美スタイル際立つ姿を披露し、ファンを喜ばせた。
【写真】中島史恵57歳が「スタイル抜群」、圧倒的な魅力あふれる“水着ショット”も（17枚）
シェイプUPガールズとして1994年にデビューした中島。本日21日には、17冊目となる写真集『#57 〜感じる史恵〜 中島史恵写真集』（双葉社）を発売した。
今回の投稿では写真集カットを披露。真っ赤なドレス姿で魅せつつ、「サイン会は秋葉原の書泉ブックタワーさんにて2月8日15時から。離れてても中島史恵を側で感じて頂ける特典付き 女性の方にも観て頂きたい作品です!! お手に取って頂けますと嬉しいです」とアピールした。
ファンからは「発売おめでとうございます！」「素敵です」「美しすぎる」などのコメントや、多数の「いいね！」が贈られている。
引用：「中島史恵」インスタグラム（@fumielove0614）
【写真】中島史恵57歳が「スタイル抜群」、圧倒的な魅力あふれる“水着ショット”も（17枚）
シェイプUPガールズとして1994年にデビューした中島。本日21日には、17冊目となる写真集『#57 〜感じる史恵〜 中島史恵写真集』（双葉社）を発売した。
今回の投稿では写真集カットを披露。真っ赤なドレス姿で魅せつつ、「サイン会は秋葉原の書泉ブックタワーさんにて2月8日15時から。離れてても中島史恵を側で感じて頂ける特典付き 女性の方にも観て頂きたい作品です!! お手に取って頂けますと嬉しいです」とアピールした。
ファンからは「発売おめでとうございます！」「素敵です」「美しすぎる」などのコメントや、多数の「いいね！」が贈られている。
引用：「中島史恵」インスタグラム（@fumielove0614）