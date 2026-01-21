My Hair is Bad、ドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』主題歌「ここで暮らしてるよ」本日リリース。9月より＜ノーブルホームランツアー＞開催決定も
My Hair is Badが、新曲「ここで暮らしてるよ」を本日リリースした。
約1年ぶりのリリースとなる新曲「ここで暮らしてるよ」は、1月9日からスタートしたテレビ朝日系2026年1月期金曜ナイトドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』の主題歌。 My Hair is Badが初めて地上波ドラマに書き下ろした心温まるミディアムロックナンバーだという。
また、写真家・植本一子の写真を起用したジャケット写真が印象的な新曲のリリースを記念して、オリジナルのジャケット写真を作成できるサイトも登場した。「ここで暮らしてるよ」のジャケットフレームに、楽曲にちなんだ“暮らし”にまつわるが写真を埋め込んで自分だけのオリジナルジャケット写真を作成し、「#マイヘア暮らし」をつけてSNSで投稿してほしい。
さらに本日、＜ノーブルホームランツアー＞の開催も解禁になった。約2年ぶりとなるライブハウスツアーのチケットは本日より最速先行の受付がスタートしている。
◾️「ここで暮らしてるよ」
2026年1月21日（水）リリース
配信：https://lnk.to/mhib_kk
※ドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』主題歌
◆My Hair is Bad「ここで暮らしてるよ」オリジナルジャケット写真メーカー
My Hair is Bad新曲「ここで暮らしてるよ」のジャケットに、あなたの「暮らし」を切り取った写真を埋め込み、オリジナルのジャケット写真を作ってみよう！写真を完成させ、ハッシュタグ #マイヘア暮らし をつけてXもしくはInstagramで、みんなとぜひシェアしてください！
https://play.umusic.com/mhib-kokokura-stamp
キャンペーン期間：2026年2月28日（土）23:59まで
◾️金曜ナイトドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』
金曜 よる11:15〜深夜0:15
テレビ朝日系24局 （※一部地域を除く）
▼キャスト
松田龍平
郄橋ひかる 大倉孝二 水澤紳吾 片山友希 光石 研
＜スタッフ＞
企画：松田龍平
沖田修一
脚本：沖田修一
近藤啓介
守屋文雄
音楽：池永正二
監督：沖田修一
近藤啓介
東かほり
企画協力：安藤泉美（オフィス作）
プロデューサー：藤崎絵三（テレビ朝日）
山本喜彦（MMJ）
森 一季（MMJ）
制作：テレビ朝日・MMJ
▼番組公式アカウント
TVer：https://tver.jp/series/sra88gak1p
ホームページ：https://www.tv-asahi.co.jp/tanteisan/
X：https://x.com/tanteisan_ex
Instagram：https://www.instagram.com/tanteisan_ex
TikTok： https://www.tiktok.com/@tanteisan_ex
◆ ◆ ◆
◾️My Hair is Bad・椎木知仁 コメント
“頑張りすぎない を 頑張る。”
派手で豪華な暮らしは羨ましいし、
たくさんの人や物に囲まれている人は眩しいです。
でもたとえ地味でも、
その中にいちいち小さな幸せを見つけられたら。
ほんの少ししかなくても、
ひとつひとつを大切にできたら。
誰とも比べることなく、
暮らしはゆるやかできっと素敵なものになると信じてます。
この曲の最後の一行に「どうか健やかにマイペースで」と書きました。
投げやりにならず、
開き直るみたいに肩の力を抜いて、
好きな歩幅で過ごしていけるような、
そんな願いを込めて、
この言葉で曲を締めくくりました。
「ここで暮らしてるよ」を書くキッカケをいただけたことを感謝していますし、主題歌を任せてもらえて光栄です。
ドラマの放送もとっても楽しみにしています。
◆ ◆ ◆
◾️松田龍平コメント
今回のドラマの雰囲気にピッタリな曲でした。1人また1人と仲間が集まって、最後は皆で肩を組みながら歌いたくなるような、そんな余韻を残してくれそうです。ドラマの放送と一緒にお楽しみ下さい。
◆ ◆ ◆
◾️沖田修一監督コメント
みんなといると楽しい。このドラマの根本的な呑気さと、明るさに満ちた曲で、聴いているだけで、とても朗らかな気持ちになります。ドラマの世界観にはもちろんですが、それを抜きにしても、ずっと口ずさみたくなるような曲で、My Hair is Badさんたちが、ドラマを想いながら、作ってくださった、この「ここで暮らしてるよ」で、ドラマを締め括ったりできるのを、とても嬉しく、幸せに思いました。
◆ ◆ ◆
◾️＜ノーブルホームランツアー＞
2026年
9/18（金）Zepp Nagoya open 18:00/start 19:00
9/19（金）Zepp Nagoya open 17:00/start 18:00
9/22（火・祝）Zepp Sapporo open 17:00/start 18:00
9/23（水・祝）Zepp Sapporo open 16:00/start 17:00
10/16（金）Zepp Osaka Bayside open 18:00/start 19:00
10/17（金）Zepp Osaka Bayside open 17:00/start 18:00
10/23（金）Zepp Fukuoka open 18:00/start 19:00
10/24（金）Zepp Fukuoka open 17:00/start 18:00
11/6（金）Zepp Haneda(TOKYO) open 18:00/start 19:00
11/7（金）Zepp Haneda(TOKYO) open 17:00/start 18:00
▼チケット先行スケジュール
やんごとなき先行
受付期間：1月21日（⽔）18:00〜2月8日（⽇）23:59
受付URL：https://eplus.jp/mhib-2026/noble/
