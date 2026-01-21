◾️金曜ナイトドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』

金曜 よる11:15〜深夜0:15

テレビ朝日系24局 （※一部地域を除く）

▼キャスト

松田龍平

郄橋ひかる 大倉孝二 水澤紳吾 片山友希 光石 研

＜スタッフ＞

企画：松田龍平

沖田修一

脚本：沖田修一

近藤啓介

守屋文雄

音楽：池永正二

監督：沖田修一

近藤啓介

東かほり

企画協力：安藤泉美（オフィス作）

プロデューサー：藤崎絵三（テレビ朝日）

山本喜彦（MMJ）

森 一季（MMJ）

制作：テレビ朝日・MMJ

▼番組公式アカウント

TVer：https://tver.jp/series/sra88gak1p

ホームページ：https://www.tv-asahi.co.jp/tanteisan/

X：https://x.com/tanteisan_ex

Instagram：https://www.instagram.com/tanteisan_ex

TikTok： https://www.tiktok.com/@tanteisan_ex

◆ ◆ ◆

◾️My Hair is Bad・椎木知仁 コメント

“頑張りすぎない を 頑張る。”

派手で豪華な暮らしは羨ましいし、

たくさんの人や物に囲まれている人は眩しいです。

でもたとえ地味でも、

その中にいちいち小さな幸せを見つけられたら。

ほんの少ししかなくても、

ひとつひとつを大切にできたら。

誰とも比べることなく、

暮らしはゆるやかできっと素敵なものになると信じてます。

この曲の最後の一行に「どうか健やかにマイペースで」と書きました。

投げやりにならず、

開き直るみたいに肩の力を抜いて、

好きな歩幅で過ごしていけるような、

そんな願いを込めて、

この言葉で曲を締めくくりました。

「ここで暮らしてるよ」を書くキッカケをいただけたことを感謝していますし、主題歌を任せてもらえて光栄です。

ドラマの放送もとっても楽しみにしています。

◆ ◆ ◆

◾️松田龍平コメント

今回のドラマの雰囲気にピッタリな曲でした。1人また1人と仲間が集まって、最後は皆で肩を組みながら歌いたくなるような、そんな余韻を残してくれそうです。ドラマの放送と一緒にお楽しみ下さい。

◆ ◆ ◆

◾️沖田修一監督コメント

みんなといると楽しい。このドラマの根本的な呑気さと、明るさに満ちた曲で、聴いているだけで、とても朗らかな気持ちになります。ドラマの世界観にはもちろんですが、それを抜きにしても、ずっと口ずさみたくなるような曲で、My Hair is Badさんたちが、ドラマを想いながら、作ってくださった、この「ここで暮らしてるよ」で、ドラマを締め括ったりできるのを、とても嬉しく、幸せに思いました。

◆ ◆ ◆