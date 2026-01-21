『ウマ娘』シリーズ・ダンツフレーム役やTVアニメ『CITY THE ANIMATION』声優・安達太良うみ役で出演している声優・福嶋晴菜の初バースデーイベントの開催が決定した。

イベントタイトルは＜福嶋晴菜バースデーイベント2026〜福嶋探偵が祝われる〜＞。4月19日(日)に東京・渋谷の「LOFT9 Shibuya」で開催される。イベントは第1部・第2部の2回になっており、それぞれ終演後には福嶋晴菜本人による来場者全員のお見送り会も予定している。

チケットは1月21日18時より電子チケットアプリ「ポニキャン」にて最速抽選先行がスタートする。