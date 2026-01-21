声優・福嶋晴菜、初バースデーイベント開催決定
『ウマ娘』シリーズ・ダンツフレーム役やTVアニメ『CITY THE ANIMATION』声優・安達太良うみ役で出演している声優・福嶋晴菜の初バースデーイベントの開催が決定した。
イベントタイトルは＜福嶋晴菜バースデーイベント2026〜福嶋探偵が祝われる〜＞。4月19日(日)に東京・渋谷の「LOFT9 Shibuya」で開催される。イベントは第1部・第2部の2回になっており、それぞれ終演後には福嶋晴菜本人による来場者全員のお見送り会も予定している。
チケットは1月21日18時より電子チケットアプリ「ポニキャン」にて最速抽選先行がスタートする。
＜福嶋晴菜バースデーイベント2026〜福嶋探偵が祝われる〜＞
■出演者
福嶋晴菜
■日時
日程：2026年4月19日(日)
第1部：開場 13:30 開演 14:30
第2部：開場 17:30 開演 18:30
■会場
LOFT9 Shibuya
（〒150-0044 東京都渋谷区円山町1-5 KINOHAUS(キノハウス) 1F）
【チケット情報】
全席指定 7,500円（税込） 別途ドリンク代（1drink /600円 以上）
チケット特典： 直筆メッセージ（複製）付きオリジナルポストカード、終演後お見送りあり
申込受付期間：2026/1/21（水）18:00〜2026/1/28（水）23:59
抽選結果発表：2026/1/30（金）19:00以降
支払手続期間：2026/1/30（金）19:00〜2026/2/2（月）23:59
枚数制限：お一人様 各公演 2枚まで
発券方法：アプリ（電子チケット）
[イベント申し込み]
URL https://ticket.ponycanyon.co.jp/pc/260
※申込に関する注意事項等の詳細は上記URLからご確認ください。
※本受付の発券はポニーキャニオンの電子チケットアプリ「ポニキャン」のみとなります。
詳細URL：
※手数料・申込に関する注意事項等の詳細は上記URLからご確認ください。
【イベントに関するお問い合わせ】
ポニーキャニオン カスタマーセンター
営業時間：平日10:00〜13:00/14:00〜17:00（土日祝・会社の指定日除く）
問い合わせフォーム（https://www.ponycanyon.co.jp/support/inquiry）
※問い合わせフォームの受付は24時間可能ですが、ご返信につきましては営業時間内となります。
※お問い合わせの際は、イベント名・参加日もご連絡願います。
※イベント前日・当日のお問い合わせにはお答えは出来かねる場合がございます。
※公演内容に関するお問い合わせは、お断りさせていただきます。
※上記お問い合わせ窓口以外、特に会場への直接のお問い合わせは御遠慮願います。
【チケット販売に関するお問い合わせ】
きゃにめ https://canime.jp/help/ticket/