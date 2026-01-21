後に世阿弥と呼ばれる少年の物語『ワールド イズ ダンシング』アニメ化決定！ 主演は花森ゆみりに
三原和人による漫画『ワールド イズ ダンシング』のTVアニメ化が決定し、主人公・鬼夜叉役を花守ゆみりが務めることが発表。あわせて、TVアニメ化決定PVとティザービジュアルが解禁された。
【動画】花守ゆみりが世阿弥の少年時代を熱演！『ワールド イズ ダンシング』アニメ化決定PV
原作は、講談社の青年漫画誌「モーニング」にて連載され、全6巻ながら物語の完成度と、現代にも通じるテーマ性の深さで話題を呼んだ三原和人の同名漫画。争いが絶えない動乱の時代を舞台に、好奇心旺盛な美しき少年・鬼夜叉が人と出会い、笑い、泣き、自らの情けなさと向き合いながら、無常の世に生きる新たな舞を形作っていく姿を描く。後に「能」を生み出す世阿弥が鬼夜叉と呼ばれていた頃にあったかもしれない物語を、600年の時を経て現代へとつないでいくダンシング・ストーリーだ。
アニメの制作は『ウマ娘 シンデレラグレイ』『光が死んだ夏』を手がけるCygamesPictures、監督は『舟を編む』『バクテン!!』『思い、思われ、ふり、ふられ』などを手がけてきた黒柳トシマサが担当する。さらに、主人公・鬼夜叉役は花守ゆみりに決定。花守の少年役にも注目が集まる。
「なぜ人は舞うのか」。主人公・鬼夜叉のぼんやりとした疑問から、本作は始まる。佐々木啓悟が手がけた「鬼夜叉」のティザービジュアルを、根本知による書「ワールド イズ ダンシング」が美しく彩る。根本は、NHK大河ドラマ『光る君へ』の題字および書道指導を担当したことでも注目を集める書道家だ。
またPVでは、作品が持つ美しさとともに、人の死が今よりも身近にあった時代の厳しさ、そして鬼夜叉が衝撃的な舞に出会うまでの一部始終が描かれる。さらに、原作にも登場する足利義光をはじめとするキャラクターたちが登場。ほかのキャラクターキャスト情報は、今後の続報で明かされる予定だ。
※黒柳トシマサ監督、花守ゆみりほかのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■監督・黒柳トシマサ
今では古典芸能に数えられる「能」が「猿楽」と呼ばれ最新鋭のエンターテイメントだった時代の、創作に挑み続ける鬼夜叉という名の少年の物語です。
人より優れた才があるわけでもなく、人に誇れる勲章があるでもなく。それでも一角の何者かになって自分も世界を変えられるかもしれない期待で猿楽に挑み続ける日々。その姿がなんだか自分たちの中にある"初心"にも繋がっている気がして、いま改めて皆さんに楽しんでいただけるアニメを作りたいとスタッフ一同頑張っています。
鬼夜叉がたどり着いた"花"が600年続くように、僕も永く愛していただけるような物語をお届けできるように、この作品を大切に精一杯作り上げたいと思います。
■主演・花守ゆみり
この世界には、人の数だけ「良い」と感じるモノがあると思うのです。
同じ尺度は一つもなくて、だからこそ自分が『良い』と感じるモノにこの世界で出逢えたら。それはきっと、その人が生きる道を、彩り灯す花となってくれるのだと。そう願わずにはいられないのです。
寄せては返す波のように、栄枯盛衰が常の世で。彼が咲かせた花は一体どんな形をしていて、どんな色をしていたのか。どうして今もなお、たくさんの人の道で咲き続けているのか。
この作品の先で、どうかあなたに届きますように。
■キャラクターデザイン・佐々木啓悟
原作を読ませて頂いて、「あ…これ、参加しないと絶対後悔するかも…」と思ってしまうほど、魅力の詰まった作品なので、アニメでどこまで表現できるのか？ そもそも表現とはなにか？ などと、鬼夜叉の芸に対する熱量にあてられながら、他のクリエイターと一緒に挑戦の日々を送っています。
良いものをお届けできるように頑張ります。
■題字・根本知
能の大成者、世阿弥が書き留めた『風姿花伝』。人の動きと心の動きをしるした日本最古の能楽・演技論で、風姿（なりふり）を「花」になぞらえて論じました。世阿弥は晩年に『花鏡』という書物もしるしていますが、彼にとって「花」は特別なものでした。
このたび、『ワールドイズダンシング』の題字を片仮名の書で依頼され、どのように表現するか考えたとき、やはり「花」をテーマに書くのが良いと思いました。
片仮名は、漢文を和読するための記号として生まれたことからも、文字と文字ではない世界の間を行き来するものだといえます。だからこそ文字性から解放し、世阿弥の「花」をかたどるように筆をとったのが今回の題字です。このアニメに、僅かながらの花を添えられたら幸いです。
