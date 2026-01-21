“現役の看護師”グラビアアイドルが「スタイル抜群」「美しすぎる」「眼福」とネット騒然
現役看護師でラウンドガールなどとして活躍中の桃里れあが、21日までにインスタグラムを更新。美スタイル際立つ姿を披露した。
【写真】“現役の看護師”グラビアアイドルが「スタイル抜群」 水着姿ショットも（18枚）
看護師でありながら、格闘技のラウンドガールやレースクイーン、コスプレやグラビアまでこなす桃里。SNSでは美スタイル際立つ姿を度々披露し話題を呼んでいる。
今回はミニ丈の衣装姿で、自身が配信している動画をアピール。「#ナースコスプレ #グラビア動画」などとつづった。ファンからは「スタイル抜群」「美しすぎる」「眼福」などの声が多数寄せられている。
引用：「桃里れあ」インスタグラム（@rea_momosato）
