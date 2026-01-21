原因は自分にある。が、3月11日にリリースする新作EP『文藝解体新書』のジャケット写真と収録内容を解禁した。

本EPのコンセプトは“文学”。初回限定盤と通常盤に加えて、ソロ盤の全9形態で販売され、各形態のジャケット写真も公開された。

初回限定盤

通常盤

大倉空人盤

小泉光咲盤

桜木雅哉盤

長野凌大盤

武藤潤盤

杢代和人盤

吉澤要人盤

収録内容は、コンセプトである文学からインスパイアされた新曲4曲「ニヒリズムプリズム」「疾走」「愛無常」「Silence」を収録。それに加えて初回限定盤のみ、2025年秋にABCテレビで放送されて話題となった桜木雅哉出演ドラマ『修学旅行で仲良くないグループに入りました』オープニング曲「トレモロ」、現在読売テレビで放送中の吉澤要人主演ドラマ『親友の「同棲して」に「うん」て言うまで』オープニング主題歌「NOW」の2曲をボーナストラックとして収録している。

また初回限定盤のみ、2025年12月に開催されたFC限定ツアー＜GNJB FC Limited Tour Laboratory -＞から数曲のライブ映像が収録されたBlu-rayと、オリジナルステッカーが同梱される。さらに、初回限定盤にはグループ&ユニット、通常盤とソロ盤にはソロのトレカがランダムで封入される。

なお、リリースを記念して、複数のリリースイベント実施も決定した。楽天BOOKS限定抽選イベントのほか、メンバー個別特典会やオンラインイベント、FC限定イベントなども実施予定とのことだ。

◾️EP『文藝解体新書』

2026年3月11日（水）発売

予約：https://lnk.to/genjibu_20260311ep 初回限定盤 通常盤 ◆デジタルシングル「NOW」

配信：https://umj.lnk.to/now.gnjb ▼CD収録内容 ※全形態共通4曲

1.ニヒリズムプリズム

2.疾走

3.愛無常

4.Silence

＜Bonus Track＞ ※初回限定盤のみ

5.トレモロ（ABCテレビ『修学旅行で仲良くないグループに入りました』オープニング曲）

6.NOW（読売テレビ『親友の「同棲して」に「うん」て言うまで』オープニング主題歌） ▼Blu-ray収録内容 ※初回限定盤のみ

「GNJB FC Limited Tour Laboratory -」2025.12.26 Zepp DiverCity(TOKYO)より4曲収録 ▼仕様

【初回限定盤】4,730円（税込）UPCH-7807

-トールサイズケース

-CD

-Blu-ray(15-20min)

-フォトブック P32

-グループトレカ(全3種中ランダム1種封入)

-ユニットトレカ(全3種中ランダム1種封入)

-オリジナルステッカー 【通常盤】2,200円（税込）UPCH-2296

-CD

-ブックレットP8

-通常盤ソロトレカ (全7種中ランダム1種)

※通常盤ソロトレカは初回封入特典となります。 【大倉空人盤】2,200円（税込）UPCH-7808

-CD

-ブックレットP8

-大倉空人ソロトレカ(全4種中ランダム1種封入) 【小泉光咲盤】2,200円（税込）UPCH-7809

-CD

-ブックレットP8

-小泉光咲ソロトレカ(全4種中ランダム1種封入) 【桜木雅哉盤】2,200円（税込）UPCH-7810

-CD

-ブックレットP8

-桜木雅哉ソロトレカ(全4種中ランダム1種封入) 【長野凌大盤】2,200円（税込）UPCH-7811

-CD

-ブックレットP8

-長野凌大ソロトレカ(全4種中ランダム1種封入) 【武藤潤盤】2,200円（税込）UPCH-7812

-CD

-ブックレットP8

-武藤潤ソロトレカ(全4種中ランダム1種封入) 【杢代和人盤】2,200円（税込）UPCH-7813

-CD

-ブックレットP8

-杢代和人ソロトレカ(全4種中ランダム1種封入) 【吉澤要人盤】2,200円（税込）UPCH-7814

-CD

-ブックレットP8

-吉澤要人ソロトレカ(全4種中ランダム1種封入) ▼ショップ別特典

・ゲンジブ観測所会員限定：オリジナルランダムトレーディングカード ゲンジブ観測所ver.（全7種のうちランダム1種）

・UNIVERSAL MUSIC STORE：オリジナルランダムトレーディングカード UNIVERSAL MUSIC STORE ver.（全7種のうちランダム1種）

・タワーレコード：オリジナルランダムトレーディングカード TOWER ver.（全7種のうちランダム1種）

・HMV：オリジナルランダムトレーディングカード HMV ver.（全7種のうちランダム1種）

・TSUTAYA：ましかくブロマイド（全7種のうちランダム1種）

・Amazon：A4クリアファイル（全7種のうちランダム1種）

・楽天BOOKS：クリアシート（全7種のうちランダム1種）

・セブンネットショッピング：オリジナル缶バッチ（全7種のうちランダム1種）

・その他EC / 一般店：集合絵柄ポストカード(共通特典/全1種) ＜注意事項＞

※各種特典絵柄は後日公開いたします。

※一部お取扱いのない店舗・インターネット販売サイトもございます。詳しくはご購入ご希望の店舗へお問い合わせ下さい。

※一部インターネット販売サイトでは特典付き商品のカートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求め下さい。

※購入特典は先着の特典です。なくなり次第終了となりますので、特典をご希望の方はぜひお早めにご予約ください。

※各形態いずれか1 枚購入につき1つ特典を差し上げます。

※オリジナル特典対象店舗では共通特典は対象外となります。

※ライブ会場など、上記のインターネット販売サイト及びCD ショップ以外でご予約済、特典をお受け取りの場合、店舗別購入特典は対象外となります。 ◆EP「文藝解体新書」発売記念 楽天BOOKS限定抽選イベント

出演メンバー

2026年2月11日（水・祝）：大倉空人・桜木雅哉・長野凌大

2026年2月23日（月・祝）：小泉光咲・武藤潤・吉澤要人

※出演メンバーは変更になる可能性がございます。 日程・会場

・2026年2月11日（水・祝）：TFTホール500

第1部：12:00開始

第2部：14:00開始

第3部：16:00開始 ・2026年2月23日（月・祝）： 品川 ザ・グランドホール

第1部：12:00開始

第2部：14:00開始

第3部：16:00開始 ▼イベント内容

トーク＋抽選会（特典内容は後日発表）＋お見送り（各会場各部：最大300名様）

※受付時間・参加方法詳細は後日当選者の方にのみご案内いたします。

※ご希望の日程/会場/部を選んでご応募いただけます。

※イベント詳細は以下にてご確認ください。

https://www.universal-music.co.jp/genjibu/news/2026-01-21/

◾️＜LIVE TOUR 2026 輪廻の箱庭＞ 【埼玉】大宮ソニックシティ 大ホール

2026年3月17日（火）

1部;13:00開場／14:00開演

2部;17:00開場／18:00開演

2026年3月18日（水）

1部;13:00開場／14:00開演

2部;17:00開場／18:00開演 【愛知】愛知県芸術劇場 大ホール

2026年3月28日（土）

1部;13:00開場／14:00開演

2部;17:00開場／18:00開演

2026年3月29日（日）

1部;13:00開場／14:00開演

2部;17:00開場／18:00開演 【大阪】オリックス劇場

2026年4月4日（土）18:00開場／19:00開演

2026年4月5日（日）

1部;13:00開場／14:00開演

2部;17:00開場／18:00開演 【福岡】福岡サンパレス

2026年4月10日（金）18:00開場／19:00開演

2026年4月11日（土）

1部;13:00開場／14:00開演

2部;17:00開場／18:00開演 【宮城】仙台サンプラザホール

2026年4月25日（土）18:00開場／19:00開演

2026年4月26日（日）

1部;13:00開場／14:00開演

2部;17:00開場／18:00開演