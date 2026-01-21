luvが、デジタルシングル「Ohaguro」を2月4日にリリースすることを発表し、ジャケット写真とMVのティザーを公開した。

本楽曲のジャケット写真はタイトル通り、Hiyn（Vo, G）が“お歯黒”をしたインパクトがありながらもスタイリッシュなビジュアルとなっている。また、合わせて公開されたMVのティザーでは、luvの描く「Ohaguro」の世界観を垣間見ることができるという。

ジャケット写真

https://youtu.be/njKZOc55V3k

さらに、本日18時から3月15日に東京・Zepp Shinjukuで開催されるライブの一般チケットの先行販売がスタートした。ソウル公演は一般チケット発売中、台北公演は後日詳細発表の予定となっている。

◾️＜luv ASIA TOUR 2026＞ [ 東京公演 ]

2026年3月15日（日）

会場：東京・ Zepp Shinjuku

開場 17:00 | 開演 18:00

チケットサイトURL：https://linktr.ee/luv_ASIATOUR2026 [ ソウル公演 ]

2026年3月21日（土）

会場：ソウル・KT&G Sangsangmadang Hongdae Live Hall

開場 18:30 | 開演 19:00

チケットサイトURL：https://tickets.interpark.com/goods/25017649 [ 台北公演 ]

2026年4月12日（日）

会場：台北 / THE WALL

チケット＆公演詳細は販売は後日