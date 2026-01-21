中井亜美、千葉百音、青木祐奈が北京入り！五輪直前ビッグタイトルかけた四大陸選手権の注目選手をチェック

ISUチャンピオンシップ大会となる四大陸選手権が、1月22日から中国・北京にて開催される。

今大会には、開幕まで16日に迫ったミラノ・コルティナ五輪代表選手たちが多数出場。

過去、2010年の五輪シーズンには、浅田真央さんが四大陸を制し弾みをつけると、バンクーバー五輪で銀メダルを獲得した。

そして今季限りで引退を表明している坂本花織も、2018年に初優勝を果たし、初出場の平昌五輪へと臨んだ。

オリンピック前最後のビッグタイトルを懸けた勝負の一戦に挑む、中井亜美、千葉百音、青木祐奈の北京到着時のひと声と四大陸選手権へ意気込みに迫る。

四大陸を弾みに五輪へ挑む中井亜美

日本からは初出場の中井亜美、青木祐奈と2度目の四大陸制覇を狙う千葉百音が参戦する。

「ずっと風邪ひいていない。元気！」

20日、現地・北京へ到着し、元気いっぱいでこう語ったのは、中井亜美（17）。

シニアデビューの今季、初出場のGPシリーズで絶対的エースの坂本花織を破り初優勝。快進撃は止まらず、GPファイナルでも2位表彰台と五輪代表を射程圏に捉え挑んだのが全日本選手権。

会心の演技でショート3位につけ迎えたフリー。五輪出場のかかる緊張感からか、武器の冒頭トリプルアクセルを決めることが出来ず、演技後には悔しさを滲ませた。

それでも、その後崩れることなく滑り切り念願のオリンピック出場を勝ち取った。

中井は2010年バンクーバー五輪で浅田さんの演技をテレビで見たことがきっかけでフィギュアスケートを始めたという。そして憧れている浅田さんと同じ“トリプルアクセル”を武器に携え、今季ブレイクを果たしたのだ。

「四大陸に出たいという目標があったので、楽しみたい。ミラノ・コルティナ五輪へ勢いをつけられるような結果で終われればいいかなと思っているので、気負い過ぎずに頑張りたい」

四大陸は初出場となる中井。フリーでトリプルアクセルを決め、全日本のリベンジへ。憧れの浅田さんと同じルートをたどることができるか、運命の一戦に期待がかかる。

夢舞台を実直に目指す千葉百音

一方、冷静な表情で先を見据えるのは千葉百音（20）だ。

「中国は3回目、北京に来るのは初めてなので元気に帰ってこれるように頑張ります。ノーミスにこだわってい良い感覚をつかみたい」

現在、坂本に次ぐ世界ランク2位に君臨し順風満帆に見える彼女だが、ここまでの道のりには葛藤もあった。

昨季世界選手権で銅メダルを獲得。五輪シーズンを迎えるとGPシーズンを女子選手唯一の2連勝でGPファイナル進出を決めた。

迎えたGPファイナルでは、ショート首位で迎えたフリーで波乱の展開。ジャンプのミスが重なり、5位に沈んでしまった。

そんな中で挑むこととなった全日本にも、苦い思い出があった。

2024年には独特な全日本の舞台に翻弄され、千葉は思うような演技ができなかったという。それでも、スケート人生最大の目標に掲げた「オリンピック出場」の夢へ向け、強い気持ちで挑んだ。

「いろいろありましたけど、もうここまで来たからにはやるしかない。這い上がってこそ千葉百音だと思うので、本当ににそれに尽きます」

こう語るように千葉は自分に打ち勝つ気迫の滑りを見せ、夢舞台への切符をつかみとった。

そしてオリンピックの調整も兼ねた今大会は、彼女が3年前に初優勝を果たした相性の良い大会だ。

渡航直前に行われた練習取材では、プログラムの完成度にさらなる磨きをかけるため行ったというバレエレッスンの様子を公開してくれた。

千葉のパワーアップした、フリー『ロミオとジュリエット』にも注目だ。

全日本で渾身の演技、初出場つかんだ青木祐奈

五輪代表の2人に加えて初出場となるのが、青木祐奈（24）だ。

昨季現役引退を覚悟しシーズンを送るも、全日本で思うような結果が残せなかった心残りから今季も現役続行を決意。

迎えた去年の全日本選手権では、ショート7位で迎えたフリーで「見ている人を楽しませたい」という思いが込めらている『ラ・ラ・ランド』を披露。

彼女の代名詞である高難度ジャンプ3回転ルッツ、3回転ループを華麗に決めると、その後もジャンプを次々と決めノーミス演技。

渾身の滑りで、フリーのみでは3位と五輪争いに食い込む会心の演技で観客を沸かせた。

五輪代表とはならなかったものの、19年のキャリアで初となるISUチャンピオンシップ大会出場への道をつないだ。

「しっかり準備できたので、あとは楽しんで滑るだけ。ワクワクです」

フレッシュな顔ぶれそろう日本勢たちに迎え撃つのは、前回大会で表彰台に並んだアメリカ代表ブレイディ・テネルとサラ・エバーハード。そして韓国選手権を制した中井と同じ17歳のシン・ジアや、2023年女王のイ・へインなど五輪代表勢も名を連ねる。

五輪直前の熾烈な戦いに、目が離せない。