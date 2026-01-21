〈【水戸ネイリスト殺人事件】「ようやく別れることができた」小松本遥さん（31）が語っていた辛い過去「20歳くらいの頃に年上の男性と結婚も…」〉から続く

茨城県水戸市在住のネイリストの女性・小松本遥さんが自宅のアパートで殺害された事件で女性の元交際相手で28歳の男性会社員が殺人の疑いで逮捕された。

一体、どのような事件だったのか。逮捕された男性会社員とは別の元交際相手A氏が証言した「週刊文春」記事（1月14日配信）を再公開する。

「彼女は若い頃から、ずっと苦労を重ねてきました。本当に頑張り屋さんで、ようやく自分の夢を実現させることができた。これからの人生だったのに。それなのに……悲しいですよね」



帰宅した夫が対面したのは、変わり果てた彼女の姿だった

惨憺たる事件から約2週間となる1月11日。彼女の夢をサポートし続けてきた元交際相手のA氏は、筆舌に尽くしがたい悲しみを語るのだった。

間もなく新たな年を迎える昨年大晦日の夜7時過ぎ。家族水入らずの年越しを過ごすため、4歳上の妻・小松本遥さん（31）が待つはずのアパートに帰宅した夫が対面したのは、変わり果てた彼女の姿だった。

「首の刺し傷は右側にあり、動脈まで達していました。頭部には鈍器で殴られた複数の傷があり、両腕には抵抗した際にできたと見られる切り傷や打撲痕が十数カ所あった。死因は外傷性ショック。茨城県警は何者かが複数の凶器を準備し、強い殺意を持って襲ったと見ています」（社会部記者）

突如降りかかった悪夢に藻掻きながら必死に彼女が守ろうとしたものは、お腹の中に宿る新たな生命だった――。

