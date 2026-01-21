こちらのグラフからご覧ください。

物流業界の高齢化を示すグラフです。



産業全体の平均年齢が44.1歳に対して、トラックドライバーは48.6歳。



大型のみでは50歳を超えるなど、高齢化、そして人手不足が深刻な状況です。



こうした状況を受けて国は、2028年度末までに、24,500人の外国人ドライバーの受け入れを見込んでいます。



深刻な人手不足に悩まされる日本の物流業界の救世主となるべく、国が期待する外国人ドライバー。





県内でも、受け入れに向けた取り組みが始まっています。

（記者）

「徳島市にある自動車教習所に来ています。こちらの教習所、外国人ドライバー受け入れに向けた、ある取り組みをしているんです」

これは、広沢自動車学校などが独自につくった、外国人ドライバー向けの教本です。



日本の道路を走る上での、細かなマナーやルールが書かれています。

（広沢自動車学校・ 新中弘弥さん）

「中央車線を大回りしてしまうというのが、ベトナムの方はあるので『内側を走ってくださいね』というのを言葉だけでは難しい」

「では、どうすれば良いのか、絵でしっかり伝えていくのが大事だなと、見てわかるように」

「クラクションの意味が、ベトナムでは自分はここにいますよ、危ないから気を付けてね、と周りに知らせている」

「日本でやってしまうと邪魔だよ、もっと急いで、とかいう判断で誤認識されやすい」

広沢自動車学校には現在、3人のベトナム人教習生が、免許取得のため通っています。



トラックやバスの運転手不足が深刻な問題となり、外国人ドライバーの育成が急務という状況の中、3人を受け入れました。

（クエンさん）

「最初は難しいです、でも段々慣れます」



（教官）

「前に行こう、前に」

「右シニャン（ウインカー）いける？、左シニャン（ウインカー）いける？」

「OK、じゃあ乗って準備しようか」

3人は、日本の運送会社で就職することが決まっています。



そのため、外国免許からの切り替えではなく、日本の交通ルールをしっかり学びたいと、日本の免許証を取得する道を選びました。

（教官）

「もうちょい前、左、左。もうちょい前、ストップ止まる」

「シニャン（ウインカー）右、シニャン（ウインカー）右」

「確認、確認、そして出発」

「左行こう左、回しながらゆっくり確認して。優先、待つね」



マインさんは、この日初めての路上教習。



少し緊張気味です。

（教官）

「狭い道はゆっくりいきましょう」

「マインさんはベトナムで運転してた？」



（マインさん）

「はい、運転することがありました」



（教官）

「1年？2年？」



（マインさん）

「3年」



（教官）

「トラック？車？」



（マインさん）

「車とトラック両方」



（教官）

「日本で運転初めて？緊張するね」



（マインさん）

「日本で運転は左側通行だから、少し難しい。段々慣れますかね」

（教官）

「シニャン（ウインカー）左、真っすぐ行ったら踏切」

「ストップ、ストップ。窓開ける、ボタン」

「（遮断機の）音聞く。音赤い表示、止まれ」

「ストップ、ストップ。チェック、チェック」



何回も、何回も、安全確認を徹底します。



これが、日本の自動車教習所の指導です。



（教官）

「いないかな？」



（マインさん）

「いない」

（マインさん）

「今日、道が混んでいる。とっても危ないです」



（記者）

「これからも頑張れますか？」



（マインさん）

「はい、毎日頑張ります」

（広沢自動車学校・祖川嗣朗 社長）

「飲酒運転で事故して、人を殺してしまった場合などは、2億円とか果てしない賠償金を背負うことになるので、ビール一杯でも飲んだら絶対に（運転はダメ）全部失っちゃうからね」

「やっぱり、日本人以上に安全運転ができる、日本の交通ルールを守ってもらえる、事故を起こさない」

「それらによって、日本の地域の人たちに受け入れてもらえるということが、一番大切だと思う」

「特に、一番大切な日本の安全運転の中にある譲り合い、思いやり、遵法精神というところ（教えたい）」

「ぜひ交通ルールを守って、安全運転を宜しくお願いします。以上です」

四国で初めて、外国人ドライバーを採用する県内の運送会社です。



（誠徳運輸・酒井一誠 代表取締役）

「やっぱり、若いということは元気があるんで、私たちの物流業界は高齢化が進んでまして」

「若い人、元気よさというのは非常に期待している」

「半年から一年、中型と呼ばれる4トンくらいのトラックで練習して、最終的には大きい車に行ってもらおうと思っている」

今後、増え続けるとみられる外国人ドライバー。



交通ルールの違いや言葉の壁を乗り越えながら、人手不足に悩む物流業界の救世主として、身近な場所でその姿を見ることになりそうです。



広沢自動車学校では、2026年中に250人のベトナム人を受け入れる予定とのことです。