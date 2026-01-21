物流業界の救世主となるか 外国人ドライバー受け入れへ加速【徳島】
こちらのグラフからご覧ください。
物流業界の高齢化を示すグラフです。
産業全体の平均年齢が44.1歳に対して、トラックドライバーは48.6歳。
大型のみでは50歳を超えるなど、高齢化、そして人手不足が深刻な状況です。
こうした状況を受けて国は、2028年度末までに、24,500人の外国人ドライバーの受け入れを見込んでいます。
深刻な人手不足に悩まされる日本の物流業界の救世主となるべく、国が期待する外国人ドライバー。
（記者）
「徳島市にある自動車教習所に来ています。こちらの教習所、外国人ドライバー受け入れに向けた、ある取り組みをしているんです」
これは、広沢自動車学校などが独自につくった、外国人ドライバー向けの教本です。
日本の道路を走る上での、細かなマナーやルールが書かれています。
（広沢自動車学校・ 新中弘弥さん）
「中央車線を大回りしてしまうというのが、ベトナムの方はあるので『内側を走ってくださいね』というのを言葉だけでは難しい」
「では、どうすれば良いのか、絵でしっかり伝えていくのが大事だなと、見てわかるように」
「クラクションの意味が、ベトナムでは自分はここにいますよ、危ないから気を付けてね、と周りに知らせている」
「日本でやってしまうと邪魔だよ、もっと急いで、とかいう判断で誤認識されやすい」
広沢自動車学校には現在、3人のベトナム人教習生が、免許取得のため通っています。
トラックやバスの運転手不足が深刻な問題となり、外国人ドライバーの育成が急務という状況の中、3人を受け入れました。
（クエンさん）
「最初は難しいです、でも段々慣れます」
（教官）
「前に行こう、前に」
「右シニャン（ウインカー）いける？、左シニャン（ウインカー）いける？」
「OK、じゃあ乗って準備しようか」
3人は、日本の運送会社で就職することが決まっています。
そのため、外国免許からの切り替えではなく、日本の交通ルールをしっかり学びたいと、日本の免許証を取得する道を選びました。
（教官）
「もうちょい前、左、左。もうちょい前、ストップ止まる」
「シニャン（ウインカー）右、シニャン（ウインカー）右」
「確認、確認、そして出発」
「左行こう左、回しながらゆっくり確認して。優先、待つね」
マインさんは、この日初めての路上教習。
少し緊張気味です。
（教官）
「狭い道はゆっくりいきましょう」
「マインさんはベトナムで運転してた？」
（マインさん）
「はい、運転することがありました」
（教官）
「1年？2年？」
（マインさん）
「3年」
（教官）
「トラック？車？」
（マインさん）
「車とトラック両方」
（教官）
「日本で運転初めて？緊張するね」
（マインさん）
「日本で運転は左側通行だから、少し難しい。段々慣れますかね」
（教官）
「シニャン（ウインカー）左、真っすぐ行ったら踏切」
「ストップ、ストップ。窓開ける、ボタン」
「（遮断機の）音聞く。音赤い表示、止まれ」
「ストップ、ストップ。チェック、チェック」
何回も、何回も、安全確認を徹底します。
これが、日本の自動車教習所の指導です。
（教官）
「いないかな？」
（マインさん）
「いない」
（マインさん）
「今日、道が混んでいる。とっても危ないです」
（記者）
「これからも頑張れますか？」
（マインさん）
「はい、毎日頑張ります」
（広沢自動車学校・祖川嗣朗 社長）
「飲酒運転で事故して、人を殺してしまった場合などは、2億円とか果てしない賠償金を背負うことになるので、ビール一杯でも飲んだら絶対に（運転はダメ）全部失っちゃうからね」
「やっぱり、日本人以上に安全運転ができる、日本の交通ルールを守ってもらえる、事故を起こさない」
「それらによって、日本の地域の人たちに受け入れてもらえるということが、一番大切だと思う」
「特に、一番大切な日本の安全運転の中にある譲り合い、思いやり、遵法精神というところ（教えたい）」
「ぜひ交通ルールを守って、安全運転を宜しくお願いします。以上です」
四国で初めて、外国人ドライバーを採用する県内の運送会社です。
（誠徳運輸・酒井一誠 代表取締役）
「やっぱり、若いということは元気があるんで、私たちの物流業界は高齢化が進んでまして」
「若い人、元気よさというのは非常に期待している」
「半年から一年、中型と呼ばれる4トンくらいのトラックで練習して、最終的には大きい車に行ってもらおうと思っている」
今後、増え続けるとみられる外国人ドライバー。
交通ルールの違いや言葉の壁を乗り越えながら、人手不足に悩む物流業界の救世主として、身近な場所でその姿を見ることになりそうです。
広沢自動車学校では、2026年中に250人のベトナム人を受け入れる予定とのことです。