箱根・芦ノ湖は厳しい冷え込み…観光客「ここまで冷えるとは」 “最強・最長寒波”関東南部でも平地で雪のおそれ
今シーズン最強・最長寒波が襲来し、21日夜から災害級の大雪となる恐れがあります。
関東の雪の状況はどうなっているのでしょうか、神奈川・箱根町から梶谷直史キャスターが中継でお伝えします。
21日午後4時50分現在、手元の温度計では気温は0度となっています。
現在は雪は降っていませんが、それでも冷え込みが強いです。
冷え込みの影響で、手は赤くなっていて、寒いというよりも痛みを伴うような冷え込みとなっています。
21日未明から降っている雪の影響で、芦ノ湖の鳥居の上には白い雪が残っています。
また、そのほかの家屋の屋根の上にも、うっすらと白い雪が残っています。
さらに、芦ノ湖だけではなく大涌谷も山肌が白くなっています。
大涌谷にいた観光客からは「ここまで冷えるとは思わなかった。寒すぎてカイロをおなかと背中の両方に貼っています。まだ寒さに耐えられません」といった声も聞こえてきました。
このあと箱根では積雪の可能性があります。
足元を含め十分にお気をつけください。
また、関東南部でも平地で雪の恐れがあります。
少ない雪でも凍結する恐れがあるため注意が必要です。