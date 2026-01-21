TVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」第51話（第3期第4話）「葦を啣む」のあらすじと先行場面カットが公開された。

集英社『週刊少年ジャンプ』にて2018年3月から2025年9月まで6年半連載された原作のコミック『呪術廻戦』（芥見下々・著）が、全世界シリーズ累計発行部数1億5000万部（デジタル版含む）を突破。2020年10月から2021年3月までTVアニメ第1期が放送され、初の映画化となる『劇場版 呪術廻戦 0』は、全世界興行収入265億円の大ヒットを記録。TVアニメ第2期となる『懐玉・玉折／渋谷事変』が2023年7月から12月まで放送され、国内のみならず全世界で大きな反響を呼びました。2025年は『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』、『劇場版 呪術廻戦0』復活上映が劇場公開され、そして、『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』が11月7日より公開された。

第51話では、「死滅回游」平定のため其々の役割に動き出す一行。その中で、真希は死滅回游に参加するための戦力を強化すべく呪具の回収のため禪院家に赴く。直哉からの罵倒、そして母からの制止も聞かずに忌庫へと向かう真希。そして忌庫の扉を開くと、空となった中身の代わりに、血まみれの真依と、父・禪院扇の姿があった。

公開された先行カットでは、真希や直哉の戦闘シーンが描かれている。

あわせて、真希のキャラクタービジュアルも公開。「渋谷事変」でやけどを負い、強い意志を宿した眼差しの真希が描かれている。

なお、アニメ公式サイトfでは、キャスト陣によるオフィシャルインタビューが毎週公開中。1月27日には、禪院真希役の小松未可子と禪院真依役の井上麻里奈のインタビューが公開される予定だ。新キャストを交えて行われた第51話のアフレコの振り返りや、井上が「複雑と思いきや、実はシンプルなのかもしれない」と語る姉妹の関係性について言及されている。（文＝リアルサウンド編集部）