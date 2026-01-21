KDDIと沖縄セルラーは、auとUQ mobileでiPhoneを利用しているユーザーを対象に、アップルのフィットネスサービス「Apple Fitness＋」を最大3カ月間無料で提供するキャンペーンを開始した。終了時期は未定。

auまたはUQ mobileの専用サイトを経由してApple Fitness+に加入すると、通常は月額980円で提供される個人プランが、最大3カ月間無料で利用可能となる。また、「auウェルネス」からApple Fitness＋のサイトを訪問することでアプリ内のコインを獲得できる。今後、Apple Fitness+のコンテンツを体験するごとに、コインが付与されるなどの仕組みも展開される予定。

Apple Fitness＋は、Appleのフィットネスサービス。J-POPやK-POPなど世界のトップアーティストの楽曲を揃えたプレイリストとともに提供される。トレーナー自身の声をもとにした「デジタル翻訳音声」でワークアウトやメディテーション（瞑想）を楽しむことができ、毎週新しいエピソードが追加される。

Apple Fitness+の利用には、iPhone 8以降（iOS 16.1以降）、またはwatchOS 7.2以降のApple Watch Series 3以降とペアリングしたiPhone 6s以降（iOS 14.3以降）が必要となる。