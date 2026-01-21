¡ÖÆø¤ï¤¤Åï¡×¤Ç¶âÂô¥Ö¥é¥ó¥ÉÈ¯¿®¤Ø ¶âÂôÃæ±û»Ô¾ì¤ÎÀÄ²ÌÅï°ÜÅ¾¤È¿å»ºÅï·ú¤ÆÂØ¤¨¤ÎÊ¬Î¥À°È÷¤Ø¹ç°Õ½ñ
¶âÂô»ÔÃæ±û²·Çä»Ô¾ì¤ÎÀÄ²ÌÅï¤òÀÐÀî¸©¤¬½êÍ¤¹¤ë¶âÂô¹Á¶á¤¯¤ÎÅÚÃÏ¤Ë°ÜÅ¾¤µ¤»¤ë·×²è¤ò¤á¤°¤ê¡¢¸©¤È¶âÂô»Ô¤¬21Æü¹ç°Õ½ñ¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÂô»ÔÀ¾Ç°¤Ë¤¢¤ëÃæ±û²·Çä»Ô¾ì¤Ï·úÀß¤«¤é60Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢Ï·µà²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é·ú¤ÆÂØ¤¨¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÄ²ÌÅï¤Î°ÜÅ¾Àè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸©¤Ï½êÍ¤¹¤ë¶âÂô»ÔÌ«3ÃúÌÜ¤ÎÅÚÃÏ¤ª¤è¤½7¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤ò¶âÂô»Ô¤Ë¾ùÅÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¡¢21Æü¡¢¸©Ä£¤ÇÃÚÃÎ»ö¤ÈÂ¼»³»ÔÄ¹¤¬¹ç°Õ½ñ¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â¼»³»ÔÄ¹¤Ï¡¢ÀÄ²ÌÅï¤Î°ÜÅ¾¸å¡¢¸½ºßÃÏ¤Ç·ú¤ÆÂØ¤¨¤ë¿å»ºÅï¤Ë²Ã¤¨¿·¤¿¤Ë¡ÖÆø¤ï¤¤Åï¡×¤òÀ°È÷¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â¼»³Âî¶âÂô»ÔÄ¹¡ÖÆø¤ï¤¤Åï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶âÂô¤ÎÈþÌ£¤·¤¤³¤¤Î¹¬¡¢²Ã²ìÌîºÚ¤ä¶âÂô¤½¤À¤Á¤È¸À¤Ã¤¿¶âÂô¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÌîºÚ¥Ö¥é¥ó¥É²ÌÊª¤òPR¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¶âÂô»Ô¤Ï2·îËö¤Þ¤Ç¤Ë´ðËÜÀß·×¤ò¤Þ¤È¤á¡¢ÀÄ²ÌÅï¤Ï2031Ç¯¡¢¿å»ºÅï¤Ï2035Ç¯¤Þ¤Ç¤Î´°À®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
