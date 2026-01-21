選挙期間といえば、候補者による選挙カーでの演説活動。ただ、名古屋外国語大学では大学の入試リスニングテストと選挙期間が重なってしまい、大学の担当者はどのように対応するか悩んでいるそうです。

愛知県日進市の名古屋外国語大学では、選挙期間中の2月3日と4日に一般入試を控えています。



外国語大学ならでは、英語のリスニング試験が全学部で課されるため、大学は選挙カーなどによる選挙活動の音が、リスニング試験の妨げになるのではないかと心配しています。

すでに試験日程は公表され、受験生はその日に向かって勉強していることや出願期間も過ぎていることから試験日程の変更は難しく、試験に支障が出ないよう対応を検討しています。

「名古屋外国語大学と書かれた建物。目の前には片側2車線の道路が広がっています。この建物で入試が行われるかどうか定かではありませんが、この道路をもし選挙カーが大きな音をたてて通ると考えると、入学試験に影響が出るのではないかと心配になります」

大学では日進市のある愛知7区の候補者が確定した段階で、各陣営に2月3日と4日は大学周辺での選挙活動を控えてもらうようお願いすることを考えているということです。