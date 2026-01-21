Ž¢Åð¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡¢²õ¤·¤Æ±£¤·¤¿¤À¤±Ž£ ÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼Ö¤«¤éÌó2Ëü±ßÁêÅö¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤ 53ºÐÃË¤òÂáÊá Ì¾¸Å²°
Ì¾¸Å²°¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¤ÎÃóÎØ¾ì¤Ç¡¢ÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼Ö¤«¤é¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ53ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÇ®ÅÄ¶è¤ÎÌµ¿¦¡¦»³¸ý½ÅÅ¯ÍÆµ¿¼Ô¡Ê53¡Ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»³¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤¤Î¤¦¾¼ÏÂ¶èÆâ¤ÎÂç·¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¤ÎÃóÎØ¾ì¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼Ö¤«¤é¡¢Ìó2Ëü±ßÁêÅö¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー1¸Ä¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅð¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡¢²õ¤·¤Æ±£¤·¤¿¤À¤±¡×
ÈÈ¹Ô¤òÌÜ·â¤·¤¿¿Í¤¬·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Ï¶á¤¯¤Î²ñ¼Ò¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»³¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Ï·Ù»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤Ë¡ÖÅð¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£²õ¤·¤Æ±£¤·¤¿¤À¤±¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ç¤Ï¤³¤È¤·¤ËÆþ¤ê¡¢ÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤¬Åð¤Þ¤ì¤ëÈï³²¤¬¤¢¤ï¤»¤Æ18·ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬´ØÏ¢¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£