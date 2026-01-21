「キスしてる」佐久間大介、愛猫との“激メロ”ショットに反響！ 「佐久間家の猫になりたい人急増」
Snow Manの佐久間大介さんは1月21日、自身のInstagramを更新。愛猫とのプライベートショットを公開し、ファンから歓喜の声が寄せられています。
【写真】佐久間大介＆愛猫の“激メロ”ショット
ファンからは「かわゆすぎて悶」「激めろすぎて膝から崩れ落ちた」「ラブラブだー」「彼女感がはんぱないっすシャチ姫さん」「10枚目キスしてる」「佐久間家の猫になりたい人急増していると思います」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「彼女感がはんぱないっす」佐久間さんは、愛猫の「シャチ」ちゃんが写った11枚の写真を投稿。佐久間さんの肩に乗ってきたり、顔を近づけてくる姿を見ることができます。とても懐いており佐久間さんも「今度は激メロシャチちゃん 可愛すぎる、、」とデレデレな様子です。
もう1匹の愛猫も公開20日の投稿では、もう1匹の愛猫である「ツナ」くんの写真も公開。「シャチ」ちゃんと戯れる姿がとてもかわいらしいです。ファンからは「佐久間家に降臨した天使ちゃんたち」「絶対撮ってる時ニヤけてるんだぁ」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
