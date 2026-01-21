¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤Þ¤¤¤Î¤«¡×¡Ö¥¦¥Á¤Î¸©¤Ë¤â¤Û¤·¤¤¡×¡¡Æ»Ì±Å®°¦¡Ö¤ä¤¤½¤ÐÊÛÅö¡×¤Ï¥Ê¥¼ËÌ³¤Æ»¸ÂÄê¡©
2026Ç¯¤ÎÇ¯ÌÀ¤±Áá¡¹¡¢¤È¤¢¤ë¹Ô°Ù¤¬X¾å¤òÁû¤¬¤»¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÆ»Ì±Å®°¦¡Ö¤ä¤¤½¤ÐÊÛÅö¡×¤â¤É¤·Åò¤Î»È¤¤Êý
¤ª¤Ê¤¸¤ß¥«¥Ã¥×¤ä¤¤½¤Ð¤ÎÍÆ´ï¡£¤½¤³¤«¤éÎ®¤ì½Ð¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌÍ¤òÌá¤·½ª¤ï¤Ã¤¿¤ªÅò¡£
Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¤Ï¥·¥ó¥¯¤Ë¼Î¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬......¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ï¤Ø¡£
¤³¤ì¡¢¤É¤¦¤ä¤éËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï"Åö¤¿¤êÁ°"¤Ê¸÷·Ê¤é¤·¤¤¡£
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥ÈÊÔ½¸Éô¤Ï¡¢ÀèÆü¥½¥ì¤ò¶öÁ³Æþ¼ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢Æ°²è»£±Æ¤Ë¤âÀ®¸ù¤·¤¿¡£¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤³¤¦¡£
³Ê»Ò¾õ¤Î·ê¤«¤é¥É¥¯¥É¥¯¤ÈÎ®¤ì½Ð¤¹¤ªÅò¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¥³¥Ã¥×¤òËþ¤¿¤·¡¢²«¶â¿§¤Î±ÕÂÎ¤ËÊÑ¤ï¤ë¡£¤³¤ì¤Ï°ìÂÎ¡©
¥´¥¯¥ê¡£......¤ª¤¤¤·¤¤Ãæ²Ú¥¹¡¼¥×¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»Ì±¤Ê¤é¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎËÌ³¤Æ»¸ÂÄê¥«¥Ã¥×¤ä¤¤½¤Ð¡Ö¤ä¤¤½¤ÐÊÛÅö¡×¤Î¥¹¡¼¥×¤òÃí¤°¼ê½ç¡£ÉÕÂ°¤ÎÊ´Ëö¥¹¡¼¥×¤ò¤â¤É¤·Åò¤ÇÍÏ¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤â¤É¤·Åò¤ò»È¤¦¤Ê¤ó¤ÆJ¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤â½é¤á¤Æ¤ÎÂÎ¸³¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤ËÌ¤ÃÎ¤È¤ÎÁø¶ø¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤ä¤¤½¤Ð¤Ï¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¤ÇÍ¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¡£¥¹¡¼¥×¤È°ì½ï¤ËÌ£¤ï¤¦¤È¡¢ÂÎ¤¬°ìÁØ²¹¤Þ¤Ã¤Æ¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¡£X¾å¤Ç¤Ï¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬¡£
¡ÖÆ»Ì±¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¡¢¾Æ¤¤½¤ÐÊÛÅö¡×
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤Þ¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤óww¡×
¡ÖÆ»Ì±°Ê³°¤Ç¤¹¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ ¥¦¥Á¤Î¸©¤Ë¤â¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
ËÌ³¤Æ»ÅÚ»º¤ÇÌã¤Ã¤¿¤ê¡¢ËÌ³¤Æ»¥Õ¥§¥¢¤Ç°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤«¡¢Á´¹ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬µï¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤³¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¡Ö¤ä¤¤½¤ÐÊÛÅö¡×¤¬ËÌ³¤Æ»¸ÂÄê¤Ê¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©¡¡¤¤¤Äº¢¤«¤éÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤É¤ó¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡¡J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï¡Ö¤ä¤¤½¤ÐÊÛÅö¡×¤òÀ½Â¤ÈÎÇä¤¹¤ëÅìÍÎ¿å»º¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
Á´¹ñÈ¯Çä¤ÎÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤
ÊÔ½¸Éô¤ÇÆþ¼ê¤·¤¿¤ä¤¤½¤ÐÊÛÅö¤Ë¤Ï¡Ö50¼þÇ¯¡×¡Ö1975Ç¯È¯Çä¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯¤Ï¤ä¤¤½¤ÐÊÛÅö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¤¥ä¡¼¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢2026Ç¯¤â¡£
¡Ö¤ä¤¤½¤ÐÊÛÅö¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Æ¤Î¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅìÍÎ¿å»º¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö¼Â¤Ï1975Ç¯8·î¤Î¡Ø¤ä¤¤½¤ÐÊÛÅö¡Ù¤ÎÈ¯ÇäÅö½é¤ÏËÜ½£¤ÇÈ¯Çä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤ÏÈ¯Çä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£1976Ç¯2·î¤ËÌ¤È¯Çä¤Ç¤¢¤Ã¤¿ËÌ³¤Æ»¤ØÅ¸³«¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ËÌ³¤Æ»Ì±¸þ¤±¤ËÌÍ¤ä¥½¡¼¥¹¤òÊÑ¹¹¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Æ»Ì±¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤Ä¤Þ¤ê¡¢2026Ç¯¤Ï¡Ö¤ä¤¤½¤ÐÊÛÅö¡×ËÌ³¤Æ»¾åÎ¦50¼þÇ¯¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¸ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤¼¡©
¡Ö¤½¤Î¸å¡¢»þÂå¤È¤È¤â¤ËÂ¾¤ÎÃÏ°è¤Ç¤ÏÊÌ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾¦ÉÊ¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï¡Ø¤ä¤¤½¤ÐÊÛÅö¡Ù¤òº¬¶¯¤¯¤´»Ù»ý¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤¿¤á¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏËÌ³¤Æ»¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ°ú¤Â³¤ÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÅìÍÎ¿å»º¹ÊóÃ´Åö¼Ô¡Ë
¡Ö¤ä¤¤½¤ÐÊÛÅö¡×¤Ï¡¢Æ»Ì±¤«¤é¤Î°¦¤æ¤¨¤ËÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£º£¸å¤â¡¢Á´¹ñÈ¯Çä¤ÎÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£ËÌ³¤Æ»¸ø¼°¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖËÌ³¤Æ»¤É¤µ¤ó¤³¥×¥é¥¶¡×¤Ê¤É¤Ç¤Ï¼è¤ê°·¤¤¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÏÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤µ¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ö¤ä¤¤½¤ÐÊÛÅö¡×¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÌîºÚ¤È²Ì¼Â¤Ç¾¯¤·´Å¤á¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤Ë»Å¾å¤²¤¿¥½¡¼¥¹¤Ç¡¢¥¯¥»¤Î¤Ê¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤ÎÊý¤ÎÓÏ¹¥¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤ËÌ£¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ÊóÃ´Åö¼Ô¡£
ÌÍ¤ÎÌá¤·Åò¤ò»È¤Ã¤Æºî¤ëÊ´ËöÃæ²Ú¥¹¡¼¥×¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¡ÖÌá¤·Åò¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Í¾Ê¬¤Ê¤ªÅò¤òÍÑ°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿ÌÍ¤ä¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ê¤É¤Î¶ñºà¤Î»Ý¤ß¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥¹¡¼¥×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
50¼þÇ¯µÇ°¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â³«ºÅÃæ
2025Ç¯¤Ï¡¢È¯Çä50¼þÇ¯µÇ°¤È¤·¤Æ¡Ö5¼ï¤Î¶ñºàÆþ¤êÃæ²ÚÉ÷¾ßÌýÌ£¡×¡ÖËÌ¸«¾ÆÆùÌ£¡×¡Ö¥¥ã¥Ù¥Ä¡¦Æù59¡óÁýÎÌ¡×¤½¤·¤ÆÂÞÌÍ¥¿¥¤¥×¡ÊÃæ²Ú¥¹¡¼¥×ÉÕ¡Ë¤Ê¤É¤òÈ¯Çä¤·¡¢¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö¤ä¤¤½¤ÐÊÛÅö¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£
X¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤¤½¤ÐÊÛÅö¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÂ¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÏÃÂê¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯Â¸¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¹ÊóÃ´Åö¼Ô¡£
¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â³§¤µ¤Þ¤Î¤´´üÂÔ¤Ë¤ª±þ¤¨¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÅìÍÎ¿å»º¡¦¹ÊóÃ´Åö¼Ô¡Ë
2026Ç¯¤Ï1·î20Æü¤«¤é¡¢¡Ö¤ä¤¤½¤ÐÊÛÅö50¼þÇ¯¡¡¤¿¤Þ¤é¤ó¤È¤Þ¤é¤ó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
3·î31Æü¤Þ¤Ç¤ËÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡Ê¤ä¤¤½¤ÐÊÛÅö¥·¥ê¡¼¥º¥«¥Ã¥×ÌÍÁ´ÉÊ¡Ë¤ò3¸Ä¹ØÆþ¤·¤¿¥ì¥·¡¼¥È¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¡¼¥×¥«¥Ã¥×¤¬¤â¤é¤¨¤ëÃêÁª¤Ë±þÊç¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
¥«¥Ã¥×¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤Ï¤â¤É¤·Åò¤ò¤É¤³¤Þ¤ÇÆþ¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ÎÌÜÀ¹¤êÉÕ¤¡£¤â¤É¤·Åò¤òÌó150¥ß¥êÆþ¤ì¤ë......¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï·ë¹½Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢¡Ö¤ä¤¤½¤ÐÊÛÅö Éü¹ïÁíÁªµó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤â³«ºÅÃæ¡£²áµî¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¸·Áª¤µ¤ì¤¿10ÉÊ¤«¤é¡¢1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤¬Éü¹ïÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¤¢¤ÎÌ£¡¢¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢ÅêÉ¼¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©