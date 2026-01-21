¸µSKE48¡¦ÇßËÜ¤Þ¤É¤«¡¡¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤¥ì¡¼¥µ¡¼ÅÏÊÕ°ì¼ù¤È·ëº§¡¡Ï¢Ì¾¤Ç¡Ö»Ù¤¨¹ç¤¤Àº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¸µSKE48¥Á¡¼¥àE¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇßËÜ¤Þ¤É¤«(33)¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ï¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤¥ì¡¼¥µ¡¼¤ÎÅÏÊÕ°ì¼ù(35)¡£
¡¡2¿Í¤ÏÏ¢Ì¾¤Ç¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¡¡»ä»ö¤ÇÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬»ä¤¿¤Á¡¢ÅÏÊÕ°ì¼ù¤ÈÇßËÜ¤Þ¤É¤«¤Ï¤³¤Î¤¿¤Ó·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤â¡¢Æüº¢¤è¤ê¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹³§ÍÍ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤ÈÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¸ß¤¤¤Ë»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢³§ÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¤Ë¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î»Å»ö¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢°ìÁØÀº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£Ì¤½Ï¤ÊÆó¿Í¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»ØÆ³¡¢¤´ÊÜÚ¥¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÇßËÜ¤Ï1992Ç¯7·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô½Ð¿È¡£2010Ç¯¤ËSKE48Âè4´üÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¡£Æ±Ç¯12·î¤Ë¸¦µæÀ¸¤«¤é¥Á¡¼¥àE½é´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁªÈ´¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Æ±»þ¤ËÆ±¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£16Ç¯2·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÂ´¶È¡£Â´¶È¸å¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤ÈÊÂ¹Ô¤·¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥é¥ê¡¼¶¥µ»¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤Ï1990Ç¯10·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢»³Íü¸©¹ÃÉÜ»Ô½Ð¿È¡£¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤¥ì¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¥í¡¼¥É¥ì¡¼¥¹À¤³¦Áª¼ê¸¢¡¢Á´ÆüËÜ¥í¡¼¥É¥ì¡¼¥¹Áª¼ê¸¢¤Ê¤É¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£