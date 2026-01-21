「ＶＩＶＡＮＴ」のワニズ外務大臣役や、映画「８番出口」などでブレークした俳優・河内大和（４７）が２０日、日本テレビ系で放送された「行列のできる法律相談所」に出演。家族について語った。

結婚の話題で、ＭＣの東野幸治から「結婚は、してるんですか？」と聞かれると、ほほ笑んで「６、７年前…」と明かした河内。遅咲きのブレークを果たし、「帽子かぶんないとすぐバレちゃう」と苦笑した。

「今、（息子が）６歳で」と６歳の息子がいることも明かし、「出かける時、必ず帽子かぶるんですけど、息子がもう、ほんとにパーーン！と（帽子を）取っちゃうんですよ」と苦笑。「『河内大和います！河内大和で〜す！』（って）」と父が有名になったのがうれしくてしょうがない息子の困った行動を告白。「最近、『写真撮ってください』と言われることも多くなって。（その時）息子も入ってくるんです、写真撮影に（笑）。家族写真みたいになっちゃう」と苦笑い。ＭＣの東野幸治が「かわいいやん」、出演者からも「かわいい〜♥」の声があがっていた。