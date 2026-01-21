100ÅÀ¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤¤ÎË«¤áÊý¤Ç¤ï¤«¤ë¡Ä"¤ä¤êÈ´¤¯»Ò"¤ò°é¤Æ¤ë¿Æ¤È"¤¹¤°¤¢¤¤é¤á¤ë»Ò"¤Î¿Æ¤Î·èÄêÅª°ã¤¤
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¿¹Çî¼ù¡Ø¿Æ»Ò¤Ç¤Ï¤¸¤á¤ë 10ºÐ¤«¤é¤Îµ¯¶È²È¶µ°é °µÅÝÅª¤Ê¼çÂÎÀ¤ò°é¤à¡Ö5¥¹¥Æ¥Ã¥×À®Ä¹½Û´Ä¥á¥½¥Ã¥É¡×¡Ù¡Ê³Ø»ö½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤¹¤°Äü¤á¤ë»Ò¤ÈÇ´¤ê¶¯¤¯Ä©Àï¤¹¤ë»Ò¤Î°ã¤¤
¡Ö¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤º¡¢²¿»ö¤Ë¤âÄ©Àï¤Ç¤¤ë»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤³¤ì¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤ò»ý¤ÄÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Î¶¦ÄÌ¤Î´ê¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤·¤«¤·¸½¼Â¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤¿°ìÅÙ¤Î¼ºÇÔ¤Ç¡Ö¤â¤¦¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤½¤Ã¤Ý¤ò¸þ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Æñ¤·¤¤²ÝÂê¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¡Ö¤É¤¦¤»ËÍ¤Ë¤ÏºÍÇ½¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÄ©Àï¤¹¤ëÁ°¤«¤éÄü¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£
¤½¤ó¤Ê¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ë¡¢¿´¤òÄË¤á¤¿¤ê¡¢¤â¤É¤«¤·¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤¿·Ð¸³¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤°¤ËÄü¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦»Ò¤È¡¢Ç´¤ê¶¯¤¯Ä©Àï¤·Â³¤±¤ë»Ò¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤Î¸°¤ò°®¤ë¤Î¤¬¡¢¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤Î¿´Íý³Ø¼Ô¥¥ã¥í¥ë¡¦¥É¥¥¥¨¥Ã¥¯¶µ¼ø¤¬Äó¾§¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¡×¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÊª»ö¤ÎÂª¤¨Êý¤ä¹Í¤¨Êý¤Î¡ÈÊÊ¡É¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¡È¿´¤Î¾õÂÖ¤È¤·¤Æ¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¡É¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ2¤Ä¤Î¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤É¤Á¤é¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ç¡¢º¤Æñ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤È¤¤ÎÈ¿±þ¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸å¤ÎÀ®Ä¹¤Î²ÄÇ½À¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Ä©Àï¤òÈò¤±¤¬¤Á¤Ê¡Ö¹ÅÄ¾¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¡×
°ì¤Ä¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤äºÍÇ½¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÀÐÈÇ¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿Ê¸»ú¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ä¤·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡Ö¹ÅÄ¾¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¡ÊFixed Mindset¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤Ï¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¡Ö¤Ç¤¤ë¼«Ê¬¡á²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¡á²ÁÃÍ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¹Í¤Ë´Ù¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤¬»î¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¡¢ÆÃ¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÄ©Àï¤ò¶ËÃ¼¤ËÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢»»¿ô¤Ç½é¤á¤Æ¸«¤ëÆñ¤·¤¤ÌäÂê¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¡£Èà¤é¤Î¿´¤ÎÀ¼¤Ï¤³¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤â¤·¤³¤ÎÌäÂê¤¬²ò¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Ï»»¿ô¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥À¥á¤Ê»Ò¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¤»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢ºÇ½é¤«¤é¡Ø¤³¤ó¤Ê¤ÎÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¥Þ¥·¤À¡×
ÂÎ°é¤ÇµÕ¾å¤¬¤ê¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤È¤¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¢¤Î»Ò¤Ï¤¹¤°¤Ç¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±¿Æ°¿À·Ð¤¬°¤¤¤ó¤À¡£²¿ÅÙ¤â¼ºÇÔ¤¹¤ë»Ñ¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦·ù¤À¡×
Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼ºÇÔ¤ÏÃ±¤Ê¤ë¡Ö´Ö°ã¤¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î²ÁÃÍ¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¡Ö¾ÚÌÀ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ä²ÁÃÍ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ä©Àï¤½¤Î¤â¤Î¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Á°Äó¤Î¡ÖÀ®Ä¹¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¡×
¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢¡ÖÇ½ÎÏ¤äºÍÇ½¤Ï¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÇÃÃ¤¨¤é¤ì¤ë¶ÚÆù¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÅØÎÏ¤ä·Ð¸³¼¡Âè¤Ç¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¿¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀ®Ä¹¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¡ÊGrowth Mindset¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤Ï¡¢¼ºÇÔ¤ËÂÐ¤¹¤ëÂª¤¨Êý¤¬Á´¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢»»¿ô¤ÇÆñ¤·¤¤ÌäÂê¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¡£Èà¤é¤Î¿´¤ÎÀ¼¤Ï¡¢¶½Ê³¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¦¤ï¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¡ª¡¡¤Ç¤â¡¢¤â¤·²ò¤±¤¿¤éºÇ¹â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡¡¤É¤³¤«¤é¼ê¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¡£¡×
µÕ¾å¤¬¤ê¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤¤â¡¢²¼¤ò¸þ¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö²ù¤·¤¤¡ª¡¡¤Ç¤â¡¢¤µ¤Ã¤¤è¤ê¾¯¤·¤À¤±Â¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£¾å¼ê¤Ê»Ò¤Ï¡¢¤É¤³¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡¡¤ä¤êÊý¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¡¢¤â¤¦°ì²ó¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡×
Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼ºÇÔ¤Ï¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Öµ®½Å¤Ê¥Ò¥ó¥È¡×¤ä¡Ö¹¶Î¬Ë¡¡×¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£Æñ¤·¤¤²ÝÂê¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ò»î¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÀä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£²ÈÄí¤Ç¤Ç¤¤ë¡Ö¤ä¤êÈ´¤¯ÎÏ¡×¤Î°é¤ÆÊý
¡Ö¤ä¤êÈ´¤¯ÎÏ¡×¤È¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÖÀ®Ä¹¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¡×¤È¤¤¤¦Ë¤«¤ÊÅÚ¾í¤¬¤¢¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¡¢ÎÏ¶¯¤¯°é¤Ä¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¡ØÀ®Ä¹¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¡Ù¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢ËèÆüË»¤·¤¤Ãæ¤Ç¼ÂÁ©¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤½¤¦¡Ä¡Ä¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤¿Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Æ¬¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤Ä¤¤¥Æ¥¹¥È¤Î·ë²Ì¤Ë°ì´î°ìÍ«¤·¤¿¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¬¼ºÇÔ¤¹¤ë¤È´¶¾ðÅª¤Ë¼¸¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÌ¤Íè¤ò¿¿·õ¤Ë»×¤¦¤«¤é¤³¤½¤Î¡¢¼«Á³¤ÊÈ¿±þ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ä¤êÈ´¤¯ÎÏ¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢²¿¤«ÆÃÊÌ¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¤È¡¢¿È¹½¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¤½¤ÎÂçÀÚ¤ÊÎÏ¤ò°é¤à¤Î¤Ë¡¢¹â²Á¤Ê¶µºà¤äÆñ¤·¤¤ÍýÏÀ¤ÏÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼Â¤Ï¡¢¤´²ÈÄí¤Ç¤ÎÆü¡¹¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤¡ÖÀ¼¤«¤±¡×¤ò¤Û¤ó¤Î¾¯¤·°Õ¼±¤·¤ÆÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡ÖÀ®Ä¹¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¡×¤È¤¤¤¦Ë¤«¤ÊÅÚ¾í¤Ï¡¢¶Ã¤¯¤Û¤ÉÃå¼Â¤Ë¹Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢º£Æü¤«¤é¤¹¤°¤Ë¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë3¤Ä¤Î¡ÖÀ¼¤«¤±»öÎã¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£»öÎã¡ ·ë²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥×¥í¥»¥¹¡×¤ò¸«¤ëÀ¼¤«¤±
»Ò¤É¤â¤òË«¤á¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò°é¤à¾å¤ÇÈó¾ï¤ËÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¡ÖË«¤áÊý¡×¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤ò°é¤Æ¤ë¤«¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤¤¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤ÊÀ¼¤«¤±¡Ê·ë²Ì¾µÇ§¡Ë
¡ü ¥Æ¥¹¥È¤Ç100ÅÀ¤ò¤È¤Ã¤¿»þ¡§¡Ö100ÅÀ¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤´¤¤¡ª¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆ¬¤¬¤¤¤¤¤Î¤Í¡ª¡×
¡ü ¤«¤±¤Ã¤³¤Ç1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡§¡Ö1ÈÖ¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤µ¤¹¤¬¡ª¡¡±¿Æ°¿À·Ð¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤Í¡ª¡×
¤ä¤êÈ´¤¯ÎÏ¤ò°é¤àÀ¼¤«¤±¡Ê¥×¥í¥»¥¹¾µÇ§¡Ë
¡ü ¥Æ¥¹¥È¤Ç100ÅÀ¤ò¤È¤Ã¤¿»þ¡§¡ÖÆñ¤·¤¤ÌäÂê¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤º¤Ë¹Í¤¨È´¤¤¤¿½¸ÃæÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¤Í¡ª¡×
¡ü ¤«¤±¤Ã¤³¤Ç1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡§¡ÖËèÆüÎý½¬¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤ó¤Í¡£¤¢¤ÎÅØÎÏ¤¬¼Â¤ò·ë¤ó¤À¤ó¤À¤Í¡ª¡×
¡Ö·ë²Ì¾µÇ§¡×¤ÎÀ¼¤«¤±¤Ï¡¢¡ÖÎÉ¤¤·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¼«Ê¬¡á²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»Ò¤É¤â¤ËÍ¿¤¨¡¢¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤ë¡Ö¹ÅÄ¾¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¡×¤Ë·Ò¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡Ö¥×¥í¥»¥¹¾µÇ§¡×¤Ï¡¢¡Ö·ë²Ì¤¬¤É¤¦¤Ç¤¢¤ì¡¢ÅØÎÏ¤·Â³¤±¤ë¼«Ê¬¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤ÏÅØÎÏ¤½¤Î¤â¤Î¤Ë²ÁÃÍ¤ò¸«½Ð¤·¡¢¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤º¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë¡ÖÀ®Ä¹¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¡×¤ò°é¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£»öÎã¢ ¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ëÀ¼¤«¤±
Ä©Àï¤Ë¼ºÇÔ¤Ï¤Ä¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤¬¼ºÇÔ¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤ë¤«¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¼¡¤ÎÄ©Àï¤Ø¤Î°ÕÍß¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤¤¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤ÊÀ¼¤«¤±
¡ü ·×»»¤ò´Ö°ã¤¨¤¿»þ¡§¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¡ª¡×
¡ü ¹©ºî¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¡§¡Ö¤¢¡¼¤¢¡¢¤Þ¤¿¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤Ë¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¤ä¤êÈ´¤¯ÎÏ¤ò°é¤àÀ¼¤«¤±
¡ü ·×»»¤ò´Ö°ã¤¨¤¿»þ¡§¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¤Ç¤â¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤É¤³¤Ç´ª°ã¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¤«Ê¬¤«¤Ã¤¿¤Í¡£¼¡¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤½¤¦¡©¡×
¡ü ¹©ºî¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¡§¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¿§¡¹¤ÊÊýË¡¤ò»î¤·¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤è¡£¤³¤³¤«¤é²¿¤ò³Ø¤Ù¤¿¤«¤Ê¡©¡×
ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤¬´°àú¤òµá¤á¤¹¤®¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¼ºÇÔ¤ò²áÅÙ¤Ë¶²¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼ºÇÔ¡áÀ®Ä¹¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤ë¤³¤È¡£¼ºÇÔ¤ÎÃæ¤«¤é³Ø¤Ó¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹³Ú¤·¤µ¤ò¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÄ©Àï¤¹¤ë¿´¤ò°é¤ß¤Þ¤¹¡£
¢£»öÎã£ ¡ÖÈ¼Áö¼Ô¡×¤È¤·¤Æ´Ø¤ï¤ë
»Ò¤É¤â¤¬¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È½õ¤±¤òµá¤á¤Æ¤¤¿¤È¤¡¢¤¹¤°¤ËÅú¤¨¤ò¶µ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬¿Æ¿´¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤ò¤°¤Ã¤È¤³¤é¤¨¤Æ¸«¼é¤ë¤³¤È¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Î»×¹ÍÎÏ¤È²ò·èÎÏ¤ò°é¤ß¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê´Ø¤ï¤ê
¡ü ¤ª»Ò¤µ¤ó¡§¡Ö¤³¤ÎÌäÂê¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡ª¡×
¡ü ÊÝ¸î¼Ô¡§¡Ö¤¢¤¢¡¢¤½¤ì¤Ï¤Í¡¢¤³¤Î¸ø¼°¤ò»È¤¨¤Ð°ìÈ¯¤À¤è¡×
¤ä¤êÈ´¤¯ÎÏ¤ò°é¤à´Ø¤ï¤ê
¡ü ¤ª»Ò¤µ¤ó¡§¡Ö¤³¤ÎÌäÂê¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡ª¡×
¡ü ÊÝ¸î¼Ô¡§¡Ö¤½¤¦¤«¡¢Æñ¤·¤¤ÌäÂê¤Ê¤ó¤À¤Í¡£º£¤Þ¤Ç¤É¤ó¤ÊÊýË¡¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤Î¡©¡¡Â¾¤Ë¤É¤ó¤Ê¤ä¤êÊý¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤«¤Ê¡©¡×
¤¹¤°¤ËÅú¤¨¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¼«¿È¤¬¹Í¤¨¡¢²ò·è¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»î¹Ôºø¸í¤Î¥×¥í¥»¥¹¤½¤Î¤â¤Î¤ò¡Ö¿§¡¹¤ÊÊýË¡¤ò»î¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¤Í¡ª¡×¤È¾µÇ§¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨È´¤¡¢Åú¤¨¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿·Ð¸³¤Ï¡¢²¿»ö¤Ë¤âÂå¤¨¤¬¤¿¤¤¼«¿®¤È¡ÖÅØÎÏ¤Î²ÁÃÍ¡×¤ò»Ò¤É¤â¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÆâÈ¯ÅªÆ°µ¡¤¬¡¢ºÇ½é¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼«¸Ê·èÄêÎÏ¤¬¡¢¤½¤ÎÊâ¤ß¤ò¡Ö¼«Ê¬¤´¤È¡×¤È¤·¤ÆÎÏ¶¯¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÄü¤á¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ä¤êÈ´¤¯ÎÏ¤¬¡¢º¤Æñ¤ÊÆ»¤Ç¤âÊâ¤ßÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Î»Ù¤¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î3¤Ä¤ÎÎÏ¤¬Áê¸ßºîÍÑ¤·¤Æ°ì¤Ä¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤È¤·¤Æ²ó¤ê»Ï¤á¤¿¤È¤¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢À¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¡¢Ì¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤¯¡ÖËÜÅö¤Î¼çÂÎÀ¡×¤¬°é¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
----------
¿¹ Çî¼ù¡Ê¤â¤ê¡¦¤Ò¤í¤¡Ë
»Ò¶¡¶µ°éÁÏÂ¤µ¡¹½ ÂåÉ½Íý»ö¡¿¶¦ÁÏµ¡¹½ ÂåÉ½¼èÄùÌò
Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢NTT¤Ë¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¥¯゙¥ì¡¼¥È゙¤Î¥ª¥Ø゚¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¸¦µæ³«È¯¤ä¸÷ÀïÎ¬²ñ¼Ò¤ÎÎ©¤Á¾å¤±゙¤Ë·È¤ï¤ê¡¢¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤ò10Ç¯°Ê¾å¿ä¿Ê¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥·゙¡¼¤Î¿Ê²½¤òÈ©¤Æ゙´¶¤·゙¤ë¤Ê¤«¡¢ÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤Æ゙¤¤ë¿Íºà°éÀ®¤Î½ÅÍ×À¤òÄË´¶¤·¡¢»Ò¶¡¶µ°éÁÏÂ¤µ¡¹½¤òÀßÎ©¡£¾®³ØÀ¸¸þ¤±¥¢¥Õ¥¿¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¡Ö¥¥ó¥¿゙¥ê¡¼¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡×¤ò10Ç¯°Ê¾å·Ð±Ä¤·¤Ê¤«゙¤é¡¢Á´¹ñ¹â¹»À¸µ¯¶È²È¶µ°é»ö¶È¤ä¶µ°é¥«¥ê¥¥å¥é¥à²þÄû¤Ë¤â»²²è¡£2025Ç¯1·î¤Ë¤ÏÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤è¤ê¡Ö¥¢¥ó¥È¥ì¥Õ゚¥ì¥Ê¡¼¥·¥Ã¥Õ゚¿ä¿ÊÂç»È¡×¤òÇÒÌ¿¤·¡¢10ºÐ¤«¤é¤Îµ¯¶È²È¶µ°éÉáµÚ¤ËÃíÎÏ¡£Âç¼ê¾¦¼Ò¡¢À½Â¤¡¢¿©ÉÊ¡¢¶âÍ»¡¢SIerÅù¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¶È¼ï¤Ç¤Î¿·µ¬»ö¶È³«È¯»Ù±ç¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£
----------
¡Ê»Ò¶¡¶µ°éÁÏÂ¤µ¡¹½ ÂåÉ½Íý»ö¡¿¶¦ÁÏµ¡¹½ ÂåÉ½¼èÄùÌò ¿¹ Çî¼ù¡Ë