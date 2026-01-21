「子夜帰(しやき)」 (C)Shanghai Linmon Pictures. Co., Limited.

時代劇「瓔珞＜エイラク＞〜紫禁城に燃ゆる逆襲の王妃〜」(2018年)のブレイクからキャリアを重ね、今や中国の"国宝級イケメン"の代表格としてトップスターの座に駆け上がったシュー・カイ(許凱)。

「瓔珞」で共演したウー・ジンイエンや、SEVENTEENの中国人メンバー、JUNらも参加した人気バラエティ"密室大逃脱(Great Escape)"シリーズ(「密室大脱出〜特別捜査チーム」の邦題で衛星劇場にて1月25日(日)深夜より日本初放送)にもレギュラー出演するなど、その幅広い活躍ぶりは常に注目の的。昨年9月に中国で最終回を迎えた主演時代劇「子夜帰(しやき)」では、"顔面偏差値"の高いアイドルや若手スターと華やかな競演を果たしている。

■JUN(SEVENTEEN)とのシーンは眼福！許凱の"ビビり"が露呈した"密室大逃脱(Great Escape)"こと「密室大脱出〜特別捜査チーム」が人気のワケ

シュー・カイ、ウー・ジンイエン(「瓔珞」)、JUN(SEVENTEEN)との貴重な3ショットも実現！(「密室大脱出〜特別捜査チーム」より) (C) 2025 Hunan Mgtv.com Interactive Entertainment Media Co., Ltd.

「子夜帰(しやき)」 (C)Shanghai Linmon Pictures. Co., Limited.

2月5日(木)より衛星劇場にて日本初放送される「子夜帰(しやき)」は、"昼は役人、夜は除妖師"の青年・梅逐雨(シュー・カイ)と、自由奔放なご令嬢でありながら夜になると猫の妖怪へ姿を変える"半人半妖"のヒロイン・武禎(ティエン・シーウェイ)が繰り広げるサスペンスタッチのロマンス時代劇。逐雨は両親の仇である妖怪から人々を守ろうとし、武禎は妖怪たちが集まる"妖市"のリーダー・猫公として夜の長安を飛び回る。憎しみ合う宿命を負いながらも、2人は互いの素性を知らず惹かれ合っていく。

「子夜帰(しやき)」 (C)Shanghai Linmon Pictures. Co., Limited.

「子夜帰(しやき)」 (C)Shanghai Linmon Pictures. Co., Limited.

18年前の長安大火で両親を失った逐雨は、その火事が妖怪の仕業と聞き、真相を明かすべく長安へとやってきた。「いかに困難な道でも必ずや仇をとってみせる」という一心で諜報機関"玄鑑司"に勤務する傍ら、夜には長安に蔓延る妖怪に狙いを定めて一掃しようと奔走。そんな時、ある宴席で皇后の妹・武禎に出会い、一目で心奪われるのだが...。

「子夜帰(しやき)」 (C)Shanghai Linmon Pictures. Co., Limited.

「子夜帰(しやき)」 (C)Shanghai Linmon Pictures. Co., Limited.

近年は「楽游原(らくゆうげん)」(2023年)や「祈今朝＜ききんちょう＞〜失われた記憶、共鳴する愛〜」(2024年)などアクティブなキャラクターの印象が強いシュー・カイだが、逐雨は「どこであろうと己の務めを果たすのみ」と思い定めた一徹なキャラクター。持ち前の意志的な眼差しを活かし、妖怪への恨みを募らせる逐雨をクールに演じている。

「子夜帰(しやき)」 (C)Shanghai Linmon Pictures. Co., Limited.

「子夜帰(しやき)」 (C)Shanghai Linmon Pictures. Co., Limited.

一方、武禎は、国公の娘で皇后の妹という高貴な身分。これまで数々の求婚をことごとく振ってきた"名高き放蕩者"として、長安の街では格好の噂の種にもなっているお嬢様だ。夜になると"猫公"として妖市の安寧のため飛び回る彼女もまた、凛々しい逐雨に惹かれていく。演じるティエン・シーウェイは「星から来た猫将軍」(2021年)や「神様の赤い糸」(2022年)などの好演で人気上昇中の猫顔美人。大きなアーモンドのような瞳を瞬かせる猫公を、魅力的に演じている。

「子夜帰(しやき)」 (C)Shanghai Linmon Pictures. Co., Limited.

表向きは"妖怪から人々を守る役人"と"妖怪事件に興味を持つ変わり者のお嬢様"として、妖怪が引き起こす事件を解決していく2人。その過程で2人の絆も深まっていくが、本来は除妖師と妖怪のリーダーという相容れない立場。しかも、武禎が"猫公"になったのもやはり、18年前の長安大火がきっかけ。互いに自らの真の姿を明かせないまま夜ごと敵対する2人の運命を、18年前の真相がさらに翻弄する...。

「子夜帰(しやき)」 (C)Shanghai Linmon Pictures. Co., Limited.

「子夜帰(しやき)」 (C)Shanghai Linmon Pictures. Co., Limited.

さらに、脇を固める共演陣も抜群の美形ぞろい。アイドル出身のジュー・ジョンティン(朱正廷)が武禎への歪んだ執着心を募らせていく従兄・裴季雅を演じている他、武禎の親友である"蛇公(柳太真)"にひと目惚れする逐雨の従弟・梅四役には、長身イケメン俳優のイー・ダーチェン(易大千)が起用された。

その他にも、中国版「ウォーターボーイズ」で主演を務めたウー・ジュンティン(呉俊霆)が"猫公"を補佐する無字書を好演。中華圏を中心に活動するNCTのユニット、WayVのWINWIN(董思成)が、逐雨と猫公に救われる妖怪・蝠朝役で華を添えている。

「子夜帰(しやき)」 (C)Shanghai Linmon Pictures. Co., Limited.

「子夜帰(しやき)」 (C)Shanghai Linmon Pictures. Co., Limited.

「子夜帰(しやき)」 (C)Shanghai Linmon Pictures. Co., Limited.

「子夜帰(しやき)」 (C)Shanghai Linmon Pictures. Co., Limited.

長安の美しい街並みを背景に、シュー・カイら"顔面偏差値"最強の面々が繰り広げる人と"妖(あやかし)"の愛と憎しみを描いた本作。見目麗しい世界観に浸りたい、壮大な一大絵巻だ。

「子夜帰(しやき)」 (C)Shanghai Linmon Pictures. Co., Limited.

文＝酒寄美智子

放送情報

密室大脱出〜特別捜査チーム

放送日時：2026年1月26日(月)0:00〜

※毎週(月)0:00〜(2話連続放送)

子夜帰(しやき)

放送日時：2026年2月5日(木)21:00〜

※毎週(木)21:00〜(2話連続放送)

チャンネル：衛星劇場(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ